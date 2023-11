Rzecznik rządu Morawieckiego ujawnia, z kim prowadzone są rozmowy w kuluarach! Wyłożył kawę na ławę

Premier Mateusz Morawiecki pytany w poniedziałek, czy zamierza oficjalnie rozpocząć proces rozmów z innymi ugrupowaniami, zapowiedział, że w tym tygodniu wystosuje zaproszenia do szefów innych formacji politycznych. - Zaprosi. My rozmawiamy w tej chwili w kuluarach z przedstawicielami poszczególnych formacji politycznych z polskiego parlamentu. Nie są to liderzy tych formacji, ale posłowie. Teraz będzie kierować oficjalne zaproszenie do przedstawicieli tych formacji, które są możliwe do kolacji - zapowiedział Piotr Müller goszczący w programie TVP 1 "Kwadrans polityczny".

Dodał, że o kolacji z PO mowy nie ma, "natomiast pozostałe formacje polityczne potencjonalnie mogłyby dołączyć do "koalicji polskich spraw". - Przedstawiamy krok po kroku, co drugi dzień, elementy programowe - zauważył rzecznik.

Müller dopytywany czy zaproszenie do rozmów jest bardziej zaproszeniem do udziału w rządzie czy tylko prośbą o poparcie dla tworzonego przez Morawieckiego rządu w Sejmie, powiedział: "będziemy rozmawiać o tym i o tym". - Domyślam się, że na tym etapie ciężko będzie niektórym z przedstawicieli klubów parlamentarnych wchodzić do rządu. Zresztą nawet partia Razem nie wchodzi do rządu Donalda Tuska, bo też nie mają zagwarantowanych niektórych deklaracji programowych. To nie są łatwe rozmowy - przyznał rzecznik rządu Morawieckiego.

Pytany czy PiS nadal będzie naciskać, by Elżbieta Witek została wicemarszałkiem Sejmu, a Marek Pęk Senatu, powiedział: "nie wiem czy dziś są też wybory uzupełniające, ale jeżeli są, to naszymi kandydatami pozostają te dwie osoby".

Przypomnijmy, że Sejm X kadencji ma we wtorek kontynuować swoje pierwsze posiedzenie, rozpoczęte w zeszłym tygodniu. W harmonogramie obrad na wtorek przewidziano wybory składów osobowych komisji sejmowych oraz wybór członków Trybunału Stanu. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział zaś, że jego klub przedstawi we wtorek projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec planowanej zmiany traktatów Unii Europejskiej. Początek wtorkowych obrad Sejmu przewidziano na godz. 12.