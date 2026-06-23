Rzecznik prezydenta odpowiedział na słowa Donalda Tuska. "Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia?"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-23 19:55

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, zainicjowana przez premiera Donalda Tuska, który opublikował fragment wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego. Szybko zareagował rzecznik prezydenta, wskazując na niepełny kontekst cytatu i przedstawiając szerszą perspektywę źródeł finansowania.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w garniturze i krawacie, z przypinką polskiej flagi na marynarce, uśmiecha się lekko do kamery, co można przeczytać na naszym portalu. Mężczyzna stoi na zewnątrz w jasnym otoczeniu, rozmyte tło z budynkami i zielenią.
Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za wypowiedź o roli kredytów z UE w rozwoju przemysłu zbrojeniowego, sugerując zmianę jego retoryki.
  • Rzecznik prezydenta opublikował rozszerzoną wersję wypowiedzi, z której wynika, że Karol Nawrocki widzi rozwój przemysłu obronnego dzięki kredytom z UE, własnej koncepcji "SAFE 0 proc." oraz wykorzystaniu rezerw złota NBP.
  • Rzecznik prezydenta zarzucił premierowi Tuskowi, że celowo zaprezentował jedynie wycinek wypowiedzi Nawrockiego, aby zniekształcić jego stanowisko i stworzyć wrażenie, że prezydent zmienił poglądy.

We wtorek 23 czerwca premier Donald Tusk zamieścił w serwisie X wpis z komentarzem "Co Pan nie powie...". Do posta dołączono nagranie przedstawiające prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że "przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z UE".

W odpowiedzi na wpis premiera, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, że szef rządu zaprezentował jedynie wycinek wypowiedzi Karola Nawrockiego. Polityk skomentował to w serwisie X.

- Panie Premierze Donaldzie Tusku, co Pan nie powie, to wytnie… W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda? Ps. Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia? Czy coś drgnęło? - napisał.

Rzecznik opublikował również rozszerzoną wersję nagrania z wypowiedzią prezydenta Nawrockiego.

Co powiedział Karol Nawrocki?

W pełnym kontekście wypowiedzi, prezydent Karol Nawrocki wyraził przekonanie, że rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego będzie możliwy dzięki połączeniu środków finansowych pozyskanych z europejskiego kredytu oraz rozwiązań legislacyjnych przygotowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z UE - powiedział podczas Poland Future Summit.

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Prezydent podkreślił także znaczenie inicjatyw ustawodawczych mających na celu finansowanie sektora obronnego.

- Ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc polski SAFE 0 proc. To genialny pomysł. Szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa - zaznaczył.

Karol Nawrocki odniósł się również do roli Narodowego Banku Polskiego w gromadzeniu rezerw złota i możliwości wykorzystania ich wartości do wsparcia krajowego przemysłu zbrojeniowego.

- A więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość - za sprawą rewaluacji złota - do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego - stwierdził.

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KAROL NAWROCKI
Rafał Leśkiewicz
DONALD TUSK