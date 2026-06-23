Rzecznik prezydenta odpowiedział na słowa Donalda Tuska. "Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia?"

Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za wypowiedź o roli kredytów z UE w rozwoju przemysłu zbrojeniowego, sugerując zmianę jego retoryki.

Rzecznik prezydenta opublikował rozszerzoną wersję wypowiedzi, z której wynika, że Karol Nawrocki widzi rozwój przemysłu obronnego dzięki kredytom z UE, własnej koncepcji "SAFE 0 proc." oraz wykorzystaniu rezerw złota NBP.

Rzecznik prezydenta zarzucił premierowi Tuskowi, że celowo zaprezentował jedynie wycinek wypowiedzi Nawrockiego, aby zniekształcić jego stanowisko i stworzyć wrażenie, że prezydent zmienił poglądy.

We wtorek 23 czerwca premier Donald Tusk zamieścił w serwisie X wpis z komentarzem "Co Pan nie powie...". Do posta dołączono nagranie przedstawiające prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że "przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z UE".

W odpowiedzi na wpis premiera, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, że szef rządu zaprezentował jedynie wycinek wypowiedzi Karola Nawrockiego. Polityk skomentował to w serwisie X.

- Panie Premierze Donaldzie Tusku, co Pan nie powie, to wytnie… W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda? Ps. Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia? Czy coś drgnęło? - napisał.

Rzecznik opublikował również rozszerzoną wersję nagrania z wypowiedzią prezydenta Nawrockiego.

Co powiedział Karol Nawrocki?

W pełnym kontekście wypowiedzi, prezydent Karol Nawrocki wyraził przekonanie, że rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego będzie możliwy dzięki połączeniu środków finansowych pozyskanych z europejskiego kredytu oraz rozwiązań legislacyjnych przygotowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

- Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski z UE - powiedział podczas Poland Future Summit.

Prezydent podkreślił także znaczenie inicjatyw ustawodawczych mających na celu finansowanie sektora obronnego.

- Ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc polski SAFE 0 proc. To genialny pomysł. Szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa - zaznaczył.

Karol Nawrocki odniósł się również do roli Narodowego Banku Polskiego w gromadzeniu rezerw złota i możliwości wykorzystania ich wartości do wsparcia krajowego przemysłu zbrojeniowego.

- A więc wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość - za sprawą rewaluacji złota - do tego, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Donald Tusk:

30

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie