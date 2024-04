Rzecznik PiS: nikt nie ma wątpliwości, że to co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku było zamachem i celowym działaniem

"To był zamach, to był zamach Putina" tak prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wczoraj wieczorem o katastrofie smoleńskiej w kolejną, 14 tą już rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Dlaczego w rządzonym przez was państwie takie przekonanie, że to był zamach, że to był zamach Putina jak mówił wczoraj prezes nie wywoływało żadnych międzynarodowych skutków? Dlaczego państwo rządzone przez PiS nic z tym nie robiło jeżeli faktycznie uważaliście, uważacie, że to był zamach?

Panie redaktorze przez wiele lat prowadziliśmy różnego rodzaju działania. Przecież była powołana komisja, która bardzo szybko została zlikwidowana, to jest symptomatyczne, przez obecnie rządzącą koalicję, która miała badać okoliczności tego zdarzenia do którego doszło w Smoleńsku. Dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że to co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku było zamachem i celowym działaniem.

Myślę, że wiele osób ma wątpliwości. Ale nie o to pytam. Nie chodzi mi o to czy był zamach czy nie było zamachu tylko jeżeli Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że był zamach i jak pan mówi w waszym środowisku panuje takie przekonanie to dlaczego za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnej międzynarodowej aktywności, która wiązałaby się

Były właśnie aktywności panie redaktorze. Wielokrotnie my na drodze dyplomatycznej wchodziliśmy w różnego rodzaju relacje właśnie również Rosją. Były podejmowane działania w celu udostępnienia wraku. Wiemy, że Rosjanie bardzo negatywnie odnosili się do tego.

Tak ale to robiła już Platforma. Dlaczego nie włączono do tego NATO?

Ciężej się coś robi po latach a inaczej sytuacja wygląda na gorąco, kiedy bezpośrednio po wydarzeniu można było podjąć pewne czynności. Zresztą o tym sam również mówił pan Edmund Klich, który był szefem Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych i sam wielokrotnie zwracał na to uwagę, że Donald Tusk miał tutaj wiele zaniedbań po swojej stronie.

Jest taka książka, polecam, bardzo ciekawa Edmunda Klicha. Panie rzeczniku pytam dlaczego państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość dlaczego wtedy, na przykład MSZ, rząd, Ministerstwo Obrony Narodowej nie podjęło żadnych działań jeżeli uważaliście, że Prezydent Rzeczypospolitej zginął w zamachu zorganizowanym przez Rosję. To był zamach Putina mówi Jarosław Kaczyński. Czy Ambasador rosyjski został wezwany w tej sprawie?

Wielokrotnie na poziomie międzynarodowym ta sprawa stawała. Również z Amerykanami była nawiązana bardzo ścisła współpraca o czym wielokrotnie mówił pan minister Antoni Macierewicz w zakresie współpracy eksperckiej, pozyskiwania informacji. Absolutnie na poziomie rządowym pan minister Macierewicz był członkiem rządu Prawa i Sprawiedliwości i miał wszelkie plenipotencje rządowe, państwowe aby tego typu działania podejmować w związku z tym ja się absolutnie z tym nie zgadzam. Wiemy doskonale jaka dzisiaj jest sytuacja w Rosji, jaka była od 2014 roku, wtedy kiedy doszło de facto do wybuchu wojny rosyjsko ukraińskiej i przejęcia Krymu. Wówczas z Rosjanami zupełnie inaczej ta przestrzeń do jakiegokolwiek dialogu międzynarodowego była zupełnie inna. Zachód można powiedzieć był już na zupełnie innym biegunie politycznym w stosunku do Rosji. Rosja jednoznacznie była potępiana za te działania, które podejmuje na arenie międzynarodowej stąd też ta płaszczyzna do jakichkolwiek rozmów w tym zakresie również była mocno ograniczona. Wtedy, kiedy można było to zrobić to były bezpośrednie dni i tygodnie po zamachu 10 kwietnia a wiemy doskonale, że wszelkie okoliczności wskazują na to, że to było celowe działanie, które doprowadziło do tej katastrofy, ponieważ lotnisko nie zostało wyposażone w właściwe urządzenia nawigacyjne. Nie było przecież nawet lamp naprowadzających. Wiemy doskonale, media rozpisywały się na ten temat, nie było nawet żarówek w lampach ale te, które były to nie działały również. W związku z tym było wiele zaniedbań. Pamiętamy ten gigantyczny skandal, skandal za czasów Ewy Kopacz, kiedy była ministrem w zakresie identyfikacji zwłok

Ale to inna dyskusja panie rzeczniku

Ale to pokazuje skalę zaniedbań i tego jak po macoszemu jak lekceważąco traktowano.

A wy zrobiliście wszystko co można było zrobić panie rzeczniku, panie pośle jeżeli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej? Uważa pan, że powierzenie tej sprawy ministrowi Macierewiczowi i sposób w jaki działała ta podkomisja to było wszystko na co było państwo polskie stać jeśli chodzi o wyjaśnienie tej katastrofy, naprawdę?

Wie pan ja nie przyjmuję tezy i nie przyjmuje narracji, która wynika z dokumentów rządowych Platformy Obywatelskiej jakoby samolot miał roztrzaskać się.

Ale czy pan uważa, że zrobiliście wszystko co powinniście w tej sprawie zrobić?

Nie przyjmuję tezy i nie przyjmuję tej argumentacji, która pojawia się i bardzo często jest cytowana przez stronę rosyjską była cytowana przez panią Anodinę, że to piloci odpowiadają za tą katastrofę.

Ok. Ale panie rzeczniku pytam czy zrobiliście najlepsze co można było zrobić, że to było świetne wyjaśnienie tej katastrofy za rządów Prawa i Sprawiedliwości, naprawdę się przyłożono.

Pan Prezes Jarosław Kaczyński wczoraj bardzo wyraźnie powiedział, że jeszcze jest wiele aspektów, które wymagają wyjaśnienia. Natomiast kierunkowe decyzje, które w tej sprawie zapadły były jak najbardziej słuszne i stanowcze. Ja tylko ubolewam nad tym, że wtedy, kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia, przestępczego zdarzenia de facto rząd polski nie miał w sobie takiej siły, przede wszystkim takiej woli żeby doprowadzić do rzetelnego wyjaśnienia tej katastrofy bo to śledztwo i wszelkie działania po tym zdarzeniu zostało oddane Rosjanom, poza jakąkolwiek polską kontrolą o czym mówili również eksperci Platformy Obywatelskiej a raport był pisany pod dyktando rosyjskie, pan Miller następca pana Klicha, który najbardziej się bał tego żeby czasem raport polski nie był sprzeczny z raportem rosyjskim i żeby dograć wszelkie szczegóły w tej sprawie. W związku z tym to pokazuje rzeczywiste intencje ówcześnie rządzących. I to jest to co mam do powiedzenia w tej sprawie.

Zmieńmy temat. Wczoraj Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił tez o marszu, który organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej padła data 18 maja, Prezes mówił o 10 tym maja. Kiedy ten marsz będzie zorganizowany? Jaki jest tak naprawdę powód zebrania tego marszu. Chodzi o kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego po prostu o mobilizację?

Panie redaktorze to już będzie drugi marsz organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Tamten był w obronie Kamińskiego i Wąsika.

Chodzi o protest przeciwko temu co dzieje się w Polsce. Wobec bezprawia, naruszania Konstytucji, łamania jej, łamania ustaw. Również i w maju 10 maja to jest rzeczywiście nowy termin, który tutaj wspólnie z Solidarnością został wydyskutowany. 10 maja spotykamy się w Warszawie na wielkim marszu. Serdecznie zapraszamy wszystkich patriotów, tych wszystkich, którzy nie zgadzają się na to wielkie bezprawie.

To jest anty rządowy marsz?

To jest marsz, który ma pokazać po której stronie jesteśmy. I czy jesteśmy za Polską suwerenną, Polską rozwijającą się, Polską silną, Polską niezależną czy Polską która będzie również podporządkowywała się niekorzystnym decyzjom unijnym. Jak chociażby ta z wczoraj w zakresie nielegalnej emigracji.

Jak przy tym jesteśmy panie rzeczniku, faktycznie wczoraj Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny czy w zasadzie pakiet, który ten pakt stanowi bo to wiele tam jest różnych konkretnych dokumentów w każdym razie polski rząd zapowiedział głosowanie przeciwko już, kiedy decyzja będzie musiała być zaakceptowana przez Radę Unii. To dobra decyzja rządu? Wczoraj poinformował o tym Premier Donald Tusk. Jest za co pochwalić Premiera?

Wie pan co naprawdę, jednego dnia, ja nie wiem co Donald Tusk zrobi. Jednego dnia mówi jedno, innego dnia mówi co innego

Ale to obiecywał wcześniej.

No ja sobie nie przypominam ja pamiętam jak wtedy krytykował rząd polski, kiedy rząd polski protestował przeciwko paktowi migracyjnemu bo wtedy Donald Tusk nie miał oporu żeby na konferencji publicznie na forum europejskim krytykować Polskę i grozić jej konsekwencjami finansowymi.

Mówi pan o tym pierwszym pakcie 2014 roku w 2016 chyba właściwie

Ja rozumiem ale to wszystko idzie w jednym kierunku, prawda? Chodzi o to aby podzielić się obowiązkiem relokacji imigrantów i żeby wszystkie kraje ponosiły konsekwencje tych niekorzystnych niemiecko francuskich de facto decyzji. My od samego początku jako Prawo i Sprawiedliwość głosowaliśmy przeciwko tym rozwiązaniom, blokowaliśmy je natomiast wczoraj głosowanie w Euro Parlamencie to koledzy pana Donalda Tuska i z frakcji EPP i jego koalicjanci głosowali politycy dzisiejszej koalicji rządowej głosowali za tymi rozwiązaniami. No to pokazuje, że oni w kraju mówią jedno a

Politycy Platformy, PSL nie głosowali za tym.

Ale jednocześnie na różnego rodzaju gremiach popierali to rozwiązania. Róża Thun, pan Miller, pan Cimoszewicz

Róża Thun głosowała za, to prawda.

No właśnie panie redaktorze więc bądźmy precyzyjni. To jest

Trzeba być właśnie precyzyjnym żeby rozdzielać kto głosował tak kto tak.

Dlatego mówię, frakcja Donalda Tuska Europejska Partia Ludowa to jest ta frakcja, której szefował Donald Tusk przez jakiś czas, przez kilka lat. To jest ta frakcja, która popierała to rozwiązanie.

Podzieliła się bo między innymi polscy członkowie EPP nie popierali tego rozwiązania.

Ale zasadnicza część tej frakcji poparła te rozwiązania w związku z tym ja nie rozumiem tego jak można twierdzić, że tutaj rząd w jakiś sposób nie popiera tych rozwiązań a okazuje się, że politycy wywodzący się właśnie z większości rządowej zasiadający w Parlamencie Europejskim mimo wszystko głosują za tymi rozwiązaniami. To jest pewna gra polityczna i próba zaciemnienia obrazu.

Ale to uważa pan, że będzie inaczej, że w końcu premier zdecyduje inaczej na forum Rady Europejskiej?

Ja uważam, że Polska powinna być przeciwko temu paktowi migracyjnemu. Natomiast Donald Tusk robi wszystko ze swoimi kolegami europejskimi aby Polakom wcisnąć tutaj nielegalnych imigrantów, którzy w setkach tysiącach przybywają na nowo przypływają do granic Europy. To jest zagrożenie bezpieczeństwa polskich obywateli, to jest wywrócenie całego porządku społecznego, z którym mamy dzisiaj do czynienia i we Francji w Belgii i wielu innych krajach.

Ale jak premier mówi nie to panie rzeczniku to jak mówiłby tak to byście go krytykowali, jak mówi nie też go krytykujecie. Mam wrażenie, że to jest niezrozumiałe.

Panie redaktorze problem jest taki, że my mamy w Polsce takiego Premiera, który jedno mówi a co innego robi.

A może niezależnie do tego co mówi to wam się nie podoba?

Nie, nie bo gdyby były jakieś dobre rzeczywiście rozwiązania to byśmy go poparli nawet. Przecież Premier Donald Tusk nie tak dawno obiecywał babciowe. My złożyliśmy nawet ustawę ponieważ koalicja rządowa tak długo się ociągała z babciowym, że my jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy ustawę, która odpowiada założeniom prezentowanym w programie wyborczym i co? Nasza ustawa okazuje się, że nie będzie procedowana tylko dzisiaj rząd składa swoją i jaki jest mechanizm? Zabierają rodzinny kapitał i chcą w zamian niby stworzyć nowy program. Czyli najpierw żeby coś dać chcą ludziom zabrać.

A ma Premier poparcie jeżeli chodzi o blokowanie paktu migracyjnego? Ma poparcie Prawa i Sprawiedliwości jeżeli będzie chciał blokować pakt migracyjny?

My cały czas jesteśmy panie redaktorze przeciwko nielegalnej imigracji i uważamy, że ten problem powinien zostać zupełnie inaczej rozwiązany. Nie poprzez relokowanie, nie poprzez narzucanie jakiś kar bo to z czym mamy dzisiaj do czynienia to jest przymusowa relokacja bo albo przyjmujesz a jeżeli nie chcesz to musisz płacić.

Są tam pewne ustępstwa.

To są takie wydumane kryteria, nierealne i tak mocno interpretacyjne, że właściwie Unia Europejska będzie mogła zrobić z tym co wyłącznie będzie chciała. My od początku mówimy, uszczelnić granice europejskie, zablokować napływ nielegalnych imigrantów, walczyć z tym przerzutem setek tysięcy ludzi z Afryki do Europy bo to dezorganizuje porządek społeczny, gospodarczy w naszym świecie.