PILNE! Po zabójstwie lekarza premier natychmiast odwołuje dyrektora Służby Więziennej

To była zwyczajna wiosenna wizyta w poradni ortopedycznej. Nikt nie spodziewał się horroru, jaki rozegra się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej wszedł do gabinetu, wyciągnął ostre narzędzie i zaatakował lekarza – dr. Tomasza Soleckiego. Zadał mu od kilkunastu do kilkudziesięciu ciosów, w tym prosto w serce. Medyk zmarł na miejscu.

Ale na tym się nie skończyło. Według ustaleń śledczych, mężczyzna usiłował również zaatakować pielęgniarkę. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa i usiłowania uszkodzenia ciała. Wiadomo, że funkcjonariusz miał pretensje do lekarza o – jego zdaniem – błędnie prowadzone leczenie. Motywem ataku miała być zemsta.

Dymisja płk. Andrzeja Pecki

W związku z tragedią, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział wniosek o odwołanie płk. Andrzeja Pecki ze stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, wskazując na potrzebę "nowego otwarcia" w strukturach tej formacji. W odpowiedzi, płk Pecka oddał się do dyspozycji premiera Donalda Tuska, podkreślając w oświadczeniu, że w przypadku sprawcy zabójstwa zostały wdrożone wszystkie procedury przewidziane prawem dotyczące monitorowania stanu zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej. W praktyce jednak nie uchroniły one lekarza przed śmiercią.

Będą zmiany w służbach? Reakcje i polityczne napięcie

Wiceminister Maria Ejchart nie kryje rozgoryczenia.Śledczy wystąpili już do sądu o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego. Jednocześnie zapowiedziano badania psychiatryczne i możliwą obserwację. Jeśli 35-latek zostanie uznany za niepoczytalnego, nie będzie odpowiadał karnie, ale może zostać skierowany do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Kraków w żałobie. Społeczne żądanie reform

Śmierć dr. Tomasza Soleckiego poruszyła całą Polskę. W mediach społecznościowych i środowiskach lekarskich ruszyła fala komentarzy. Z kolei środowisko służb mundurowych żąda wyjaśnień i szkoleń psychologicznych.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało powołanie specjalnego zespołu, który przyjrzy się systemowi dopuszczania funkcjonariuszy do służby oraz monitorowania ich stanu zdrowia psychicznego. To jeden z najtragiczniejszych przypadków przemocy ze strony funkcjonariusza wobec cywilaostatnich lat.

Poniżej galeria zdjęć z doprowadzenia 35-latka do prokuratury

Zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-latek doprowadzony do prokuratury