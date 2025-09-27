Prezydent Karol Nawrocki odrzuca Strategię Bezpieczeństwa Narodowego przygotowaną przez rząd, podtrzymując stanowisko Andrzeja Dudy.

Główne zarzuty dotyczą niedoszacowania zagrożenia ze strony Rosji, pominięcia kwestii migracyjnych oraz kontrowersji wokół zielonej energii.

Szef BBN podkreśla konieczność wzmocnienia sojuszu z USA i rozwoju polskiej armii jako koła zamachowego gospodarki.

Nawrocki odmówi podpisania rządowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki, podobnie jak jego poprzednik Andrzej Duda, odmówił podpisania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego przygotowanej przez rząd. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), poinformował o tym podczas Kongresu Armia w Stalowej Woli. Podkreślił, że konieczne jest opracowanie nowej strategii, która lepiej odpowie na współczesne wyzwania.

W lipcu Rada Ministrów zatwierdziła Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która jest dokumentem kierunkowym dla wszystkich instytucji państwowych. Poprzednia strategia pochodziła z 2020 roku.

Dlaczego prezydent odrzucił dokument?

Sławomir Cenckiewicz wyjaśnił, że odrzucona strategia nie uwzględniła uwag BBN oraz nie odpowiada wyzwaniom obecnej sytuacji geopolitycznej.

- Ta strategia nie odpowiada również wyzwaniom epoki i musimy wspólnie pracować nad tym, żeby powstała nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego – podkreślił szef BBN.

Główne zarzuty dotyczą:

Niedoszacowania ryzyka związanego z agresją Rosji: Strategia nie uwzględnia pełnoskalowej agresji ze strony Rosji oraz jej działań w tworzeniu alternatywnych rozwiązań w obszarze ładu międzynarodowego.

Strategia nie uwzględnia pełnoskalowej agresji ze strony Rosji oraz jej działań w tworzeniu alternatywnych rozwiązań w obszarze ładu międzynarodowego. Niewiarygodnych efektów sankcji: Cenckiewicz uważa, że Rosja przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i nadal jest w stanie rozbudowywać swój potencjał militarny.

Cenckiewicz uważa, że Rosja przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i nadal jest w stanie rozbudowywać swój potencjał militarny. Ujęcia kwestii migracyjnych: Strategia nie uwzględnia problemu nielegalnej migracji na granicy z Białorusią w szerszym kontekście, obejmującym granice z Niemcami i Litwą.

Strategia nie uwzględnia problemu nielegalnej migracji na granicy z Białorusią w szerszym kontekście, obejmującym granice z Niemcami i Litwą. Kwestii zielonej energii: Zapisy związane z zieloną energią stoją w sprzeczności z interesem państwa.

Cenckiewicz podkreślił, że zdolność do obrony oraz sojusze są kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Zwrócił uwagę na potrzebę rozwoju armii, zapoczątkowanego przez rządy Zjednoczonej Prawicy, oraz na to, że modernizacja armii powinna stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Podkreślił również, że żołnierz polski musi być pod ochroną, a służby specjalne, zwłaszcza kontrwywiad wojskowy, nie mogą być przeciążone biurokracją.

Cenckiewicz podkreśla rolę sojuszu z USA

Szef BBN zaznaczył także, jak ważny jest sojusz z USA w ramach NATO.

- W ramach Paktu Północnoatlantyckiego musimy być z Ameryką, musimy wiedzieć, że wojna Rosji przeciw Ukrainie wchodzi w nową niebezpieczną fazę, a Chiny cementują strategiczny sojusz z Moskwą. I w tej sytuacji Stany Zjednoczone powinny skupić się na podtrzymaniu wiarygodności swojej doktryny odstraszania. I Polska musi być Stanom Zjednoczonym do tego potrzebna. Polska to nie tylko pierwszorzędny sojusznik, ale też brama obronnej i technologicznej przyszłości Europy – mówił Cenckiewicz.

