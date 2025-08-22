Akt oskarżenia przeciw Cenckiewiczowi. Szef BBN nie odpuszcza

Do sądu trafił akt oskarżenia wobec Sławomira Cenckiewicza, szefa BBN i byłego ministra obrony.

Prokuratura zarzuca mu m.in. nieprawidłowości związane z ujawnieniem fragmentów planu obrony RP.

Cenckiewicz błyskawicznie odpowiedział na X, gdzie odrzucił zarzuty i nazwał je polityczną zemstą.

Wskazał na rzekome nieprawidłowości w śledztwie prowadzonym przez prokuratora Marcina Maksjana.

Oskarżenia wiąże z osobami, które – jego zdaniem – przez lata budowały relacje Polski z Rosją.

Cenckiewicz odpowiada na X

22 sierpnia Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Cenckiewiczowi, obecnemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego i byłemu ministrowi obrony.

Cenckiewicz błyskawicznie odniósł się do tej informacji we wpisie na platformie X. Stwierdził, że cieszy się z decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, bo będzie mógł się bronić na warunkach określonych prawem.

Zarzuty wobec prokuratury

Szef BBN uderzył też w śledztwo prowadzone przez prokuratora Marcina Maksjana. Według niego dochodzenie obarczone było licznymi nieprawidłowościami. To, jak twierdzi Cenckiewicz, stało się powodem złożenia dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.

„Zemsta ludzi od Rosji”

W ostrym wpisie Cenckiewicz podkreślił, że zarzuty są całkowicie nieuzasadnione. Jego zdaniem to zemsta środowisk, które przez lata wikłały polskie instytucje w relacje z Moskwą, w tym z rosyjską FSB.

„Byłem i jestem niewinny”

Na koniec wpisu szef BBN stanowczo zapewnił, że nigdy nie złamał prawa. Dodał też, że Polska poradzi sobie ze stronnikami Rosji i osobami, które „łamią prawo i kłamią”.

Akt oskarżenia wobec Sławomira Cenckiewicza to początek głośnego procesu, który może stać się jedną z najważniejszych spraw politycznych tej jesieni. Sam szef BBN zapowiada, że w sądzie udowodni swoją niewinność i ujawni kulisy, które jego zdnaniem, mają związek z prorosyjskimi wpływami. Jedno jest pewne: sprawa będzie bacznie obserwowana nie tylko przez opinię publiczną, ale też przez polityków, bo jej wynik może mieć poważne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej.

Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do sądu! Będę mógł się bronić w sądzie na warunkach określonych prawem. Śledztwo prowadzone przez prok. Marcina Maksjana cechowało wiele nieprawidłowości, które stały się powodem dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa.… https://t.co/Z9zJwU06eR— Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) August 22, 2025

