Mocne słowa Morawieckiego: "Ja się za suwerenność dam pokroić"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-12-01 13:22

W czasie konferencji prasowej były premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie orzeczenia TSUE, dotyczącego związku osób tej samej płci. Zdaniem Morawieckiego to zbyt daleko ingeruje w sprawy państw członkowskich. TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, pozwala na to prawo. Morawiecki ostro to skomentował.

Mateusz Morawiecki

i

Autor: Super Express/ Archiwum prywatne Mateusz Morawiecki

Zdaniem byłego premiera wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej głęboko ingeruje w sprawy państw członkowskich: - (...)ten wyrok  jest niezwykle kluczowy dla funkcjonowania polskich rodzin. On nakazuje państwom członkowskim uznanie małżeństw homoseksualnych, które są zawarte w innym kraju członkowskim. (..) Nie może być na to naszej zgody, suwerenność jest absolutnie podstawowym warunkiem funkcjonowania państw członkowskich. Unia Europejska musi zająć się tematami, które są dzisiaj kluczowe - ocenił polityk PiS. Zdaniem byłego szefa rządu UE powinna zająć się innymi sprawami, takimi jak: problemami związanymi z zielonym ładem czy też paktem migracyjnym.

SPRAWDŹ: Kierwiński zapowiada analizę wyroku TSUE. Jakie będą dalsze decyzje?

- Tymczasem mamy do czynienia z bezwstydną bezczelną ingerencją w porządek prawny porządek prawa rodzinnego państw członkowskich. Otóż ja określałbym to jako powolną realizację planu Rabieja i Tuska. Dalej Morawiecki wskazał, że jest to wprost "głęboka ingerencja w polski porządek rodzinny, w polskie prawo rodzinne": -  Wara od naszych dzieci, ręce precz od polskich dzieci! W takiej sytuacji, jeżeli będziemy musieli respektować ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, to jednocześnie przecież to właśnie oznacza, że para homoseksualna z innego kraju będzie mogła korzystać ze wszystkich praw tak, jak gdyby była w Polsce małżeństwem. Do tego ten wyrok prowadzi, nie może być tutaj absolutnie na to naszej zgody. Polska nie może być marionetką w ręku sędziów Trybunału Sprawiedliwości - grzmiał Morawiecki.

Dalej było jeszcze ostrzej, a były premier nie gryzł się w język:

Unia nie może decydować o losie narodów. Unia nie może traktować państwa członkowskie, jak marionetki, jak popychadło. Ne będziemy uczestniczyć w takich działaniach Unii Europejskiej, absolutnie nie ma na to naszej zgody, żeby w jakikolwiek sposób, w wyniku tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości, zmienione zostało polskie prawo. Brońmy polskich rodzin, brońmy polskich dzieci, brońmy polskiej tradycji przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. Suwerenność jest nadrzędnym polskim prawem, ja się za suwerenność dam pokroić. Suwerenność jest dla mnie absolutnie kluczowa - ocenił. 

Niżej zobaczysz, jak mieszka Morawiecki: 

W takich warunkach mieszka Mateusz Morawiecki
13 zdjęć
Polityka SE Google News
TA SPRAWA POGRĄŻY MORAWIECKIEGO! Joński ostro do byłego premiera
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATEUSZ MORAWIECKI