Kierwiński zapowiada analizę wyroku TSUE. Jakie będą dalsze decyzje?

Kierwiński: premier już zlecił analizę, ministrowie robią to samo

Minister wyjaśnił, że proces interpretacji wyroku rozpoczął się zaraz po jego ogłoszeniu. Jak mówi, cały mechanizm ma charakter instytucjonalny, a nie polityczny.

– On [premier Donald Tusk] bardzo jasno zlecił pełną wykładnię jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe panu ministrowi, wicepremierowi Sikorskiemu. Ja też zleciłem stosowne analizy, takie same na pewno zlecił też minister Żurek.

To oznacza, że rząd chce przedstawić jedno stanowisko prawne, a nie chaos interpretacyjny rozgrywany między resortami.

Granica: polskie prawo i konstytucja

Kluczowe w wypowiedzi Kierwińskiego było podkreślenie limitu, którego rząd przekroczyć nie zamierza:

– Prawo europejskie będziemy stosować w zakresie, w jakim jest to zgodne z naszym prawem.

To stanowisko odwołuje się do zasady nadrzędności prawa krajowego w obszarach, które nie zostały wyraźnie scedowane na UE. Według ministra jednym z takich obszarów jest definicja małżeństwa, którą TSUE w swoim orzeczeniu — jak mówi — pozostawia w kompetencjach państw członkowskich.

„TSUE nie może narzucić nam zmiany prawa”

W rozmowie padła też wyraźna granica, która ma uspokoić opinię publiczną:

– W tym zakresie [wyrok TSUE] nie może narzucić nam zmiany prawa. Zresztą jest to także w tym wyroku napisane.

Kierwiński wskazał, że Trybunał, formułując orzeczenie, wprost podkreślił, iż kwestie dotyczące definicji małżeństwa i relacji rodzinnych należą do kompetencji krajów, a nie instytucji unijnych.

Rząd chce najpierw analizy, potem decyzje

Według ministra, stanowisko Polski nie będzie powstawało „na żywo”, w reakcji na medialne komentarze. Rząd chce przedstawić pełną, spójną interpretację.

– Po dokładnych analizach ze strony i MSZ-tu, i MSWiA, i MS, powiemy dokładnie, w jaki sposób będziemy chcieli wykonać ten wyrok.

W praktyce oznacza to, że publiczna odpowiedź na orzeczenie TSUE pojawi się dopiero po uzgodnieniu dokumentów między resortami, a nie w trybie deklaracji politycznych.

Kluczowy punkt: państwa członkowskie decydują o tym, czym jest małżeństwo

Kierwiński przypomniał fragment wyroku, który jego zdaniem zamyka drogę do ingerencji TSUE w prawo rodzinne:

– W tym dokumencie, który wydał TSUE, jest jeden z punktów, który mówi, że te kwestie dotyczące tego, czym jest małżeństwo, to są kwestie oddane do decyzji krajów członkowskich.

W ten sposób minister stara się przeciąć spekulacje opozycji i części komentatorów, którzy twierdzą, że rząd będzie musiał zmieniać kodeks rodzinny i ustawę o małżeństwie pod dyktando Brukseli.

