Wyrok i natychmiastowa decyzja. KO zawiesza Kwiatkowskiego

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-11-26 19:17

Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda poinformowała, że senator i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski został zawieszony na trzy miesiące w prawach członka klubu. Decyzja zapadła na wniosek samego zainteresowanego, po wtorkowym wyroku warszawskiego sądu okręgowego, który skazał go na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sprawa jest nieprawomocna, a senator zapowiada dalszą walkę w sądzie.

Krzysztof Kwiatkowski

i

Autor: Gałązka Dariusz/ AKPA

Kwiatkowski zawieszony – nie z decyzji władz, lecz z własnego wniosku

Dorota Łoboda wyjaśniła, że klub KO nie podejmował działań dyscyplinarnych z własnej inicjatywy. To Krzysztof Kwiatkowski, po ogłoszeniu wyroku, poprosił o czasowe odsunięcie od funkcjonowania w klubie.

– Wystąpił o to, żeby zawiesić go w klubie i klub Koalicji Obywatelskiej na trzy miesiące senatora Kwiatkowskiego zawiesił w prawach członka – powiedziała w TOK FM. 

Według Łobody polityk uważa, że zachowa się fair wobec kolegów i koleżanek, nie obciążając klubu sprawą, która wciąż nie ma ostatecznego finału. Rzeczniczka podkreśliła przy tym, że w świetle prawa, do czasu uprawomocnienia wyroku, Kwiatkowski pozostaje osobą niewinną.

Wyrok nieprawomocny: 8 i 6 miesięcy w zawieszeniu

Wtorkowy wyrok warszawskiego sądu okręgowego to nieprawomocny finał procesu trwającego od 2018 roku. Sprawa dotyczyła nadużyć przy obsadzaniu stanowisk w NIK w 2013 roku.

Sąd wymierzył:

  • 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu – dla Krzysztofa Kwiatkowskiego,
  • 6 miesięcy w zawieszeniu – dla byłego szefa klubu PSL, Jana Burego.

Obaj byli obecni na sali rozpraw, zgodzili się na podawanie nazwisk, a część zarzutów została umorzona już na tym etapie, Kwiatkowski został uniewinniony od jednego z czterech zarzutów, a Bury od jednego z trzech.

Nagrania i postępowanie operacyjne – spór o dowody

Akt oskarżenia w sprawie trafił do sądu już w 2017 roku. Kluczowym materiałem były nagrania z kontroli operacyjnej, zapis rozmów telefonicznych, które miały wskazywać na ustalanie rozstrzygnięć konkursów w delegaturach NIK. Kwiatkowski od początku kwestionował wiarygodność materiałów. Po ogłoszeniu wyroku mówił o „pociętych pod tezę” fragmentach rozmów i braku dostępu do oryginałów.

– Do tej pory nie mamy oryginałów tych nagrań – stwierdził, zapowiadając złożenie apelacji. 

W stanowisku przesłanym PAP dodał, że sąd miał zadecydować bez pełnego materiału dowodowego.

Łoboda: „To przyzwoity człowiek”

Rzeczniczka klubu KO przedstawiła motywację senatora w sposób jednoznaczny, jako gest odpowiedzialności wobec środowiska parlamentarnego.

Szłapka bez litości. Wali prosto z mostu: „Ziobro jest tchórzem”

– Rozumiem, że z przyzwoitości, bo to bardzo dobry i przyzwoity człowiek, postanowił nie obciążać klubu tą historią – tłumaczyła. 

Łoboda zaznaczyła, że senator nie zamierza rezygnować z walki o oczyszczenie swojego nazwiska i będzie dochodził sprawiedliwości w II instancji.

Co dalej? Decyzję wyznaczy czas i tempo apelacji

Klub KO nie stawia twardych dat. Łoboda przyznała, że trzy miesiące zawieszenia mogą zakończyć się przed uprawomocnieniem wyroku. W tej chwili ugrupowanie przyjęło rozwiązanie przejściowe, oczekując rozwoju postępowania apelacyjnego.

Poniżej galeria zdjęć: Senator Krzysztof Kwiatkowski zrobił zakupy w promocyjnych cenach

Senator Krzysztof Kwiatkowski zrobił zakupy w promocyjnych cenach
16 zdjęć
"AMERYKA SPISKUJE Z NASZYM WROGIEM, ALE NIE SWOIM!" ZGORZELSKI MOCNO O SKANDALICZNYCH NAGRANIACH BLOOMBERGA | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy decyzja o zawieszeniu senatora Kwiatkowskiego była słuszna?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki