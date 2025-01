Rząd zapewnia bezpieczeństwo w Oświęcimiu. 27 stycznia wielkie uroczystości

Rocznica w Oświęcimiu

Rząd przyjął w czwartek uchwałę, w której zadeklarował, że zapewni wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom Izraela w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ma to związek z apelem prezydenta Andrzeja Dudy do rządu o zapewnienie ochrony przed aresztowaniem premierowi Izraela, który podlega nakazowi aresztowania wydanemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy.

Tusk poinformował w czwartek dziennikarzy w Sejmie, że rząd od wielu dni pracował nad stanowiskiem, które zagwarantuje wszystkim gościom uroczystości rocznicowych w Oświęcimiu bezpieczny pobyt, w szczególności - jak dodał - dotyczyło to przedstawicieli Izraela.

"Mamy z jednej strony werdykt Międzynarodowego Trybunału, a z drugiej strony jest dla mnie oczywiste od samego początku, że premier Izraela, czy prezydent Izraela, czy inny przedstawiciel państwa Izrael powinien mieć pełne prawo i poczucie bezpieczeństwa, jeśli wizytuje obóz koncentracyjny Auschwitz, szczególnie w rocznicę. Dlatego prosiłem zarówno ministra sprawiedliwości, jak i ministra spraw zagranicznych, aby przygotowali uchwałę i kilka dni nad nią pracowali" - powiedział szef rządu.

Reprezentacja z Izraela w Oświęcimiu

Premier przekazał, że dysponuje informacją z ambasady, że na uroczystościach Izrael ma reprezentować minister edukacji. "Czy to będzie premier, czy prezydent, czy minister edukacji - tak jak jest to w tej chwili deklarowane - państwa Izrael, ktokolwiek z nich przybędzie do Oświęcimia, na uroczystości w Auschwitz, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo i nie zostanie zatrzymany" - zapewnił Tusk. "Nie wyobrażam sobie, żeby liderzy polityczni państwa Izrael nie mogli bezpiecznie uczestniczyć w obchodach rocznicy wyzwolenie Auschwitz, to w ogóle jest nieakceptowalne" - podkreślił premier.

Tusk zarzucił też prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że przez niego ta sprawa nabiera charakteru demonstracji politycznej. "Zupełnie niepotrzebnie" - ocenił. "Czasami mam wrażenie - 10 lat prezydentury i wszystko jak krew w piachu. Są sprawy, które powinno się załatwiać w dyskrecji, szczególnie wtedy, kiedy mają i taką wagę, i kiedy są rzeczywiście dość skomplikowane" - podkreślił szef rządu.

"Będę prosił pana prezydenta, aby też w przyszłości - jeszcze kilka miesięcy będziemy przyjść współpracować, a świat wokół nas staje się coraz bardziej skomplikowany i trudny - żeby znalazł też inne metody niż poprzez medialne demonstracje, komunikowania się z rządem w tak ważnych i czasami tak delikatnych kwestiach" - dodał Tusk.

Obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

Obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau zagłady zaplanowano na 27 stycznia. W uchwale rządu napisano, że "pamięć o 6 milionach ofiar Holokaustu, w tym o blisko 1,1 miliona pomordowanych w Auschwitz-Birkenau osób, głównie Żydów, w tym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, jest moralnym i prawnym obowiązkiem nie tylko Polski, Izraela i narodów Europy, ale i całej społeczności międzynarodowej". "Auschwitz-Birkenau to nie tylko Pomnik Zagłady. To także wyjątkowy w skali świata cmentarz, na którym spoczywają prochy przedstawicieli niemal wszystkich narodów Europy" - podkreślono.

Wskazano, że kulturową spuścizną naszej cywilizacji jest pamięć o zmarłych oraz uczestnictwo w ceremoniach oddających im cześć. "Dlatego też zapewnienie bezpiecznego udziału przywódcom Państwa Izrael w uroczystościach 27 stycznia 2025 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej traktuje jako wpisujące się w oddanie hołdu narodowi żydowskiemu, którego miliony Córek i Synów stały się ofiarami Zagłady dokonanej przez III Rzeszę" - napisano w uchwale rządu.

