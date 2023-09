Ryszard Petru wystartuje w wyborach! Ale nie z list Koalicji Obywatelskiej

Ryszard Petru wystartuje w wyborach! Ale nie z list KO

- Zawsze dotrzymuję obietnic. 15 października zmierzę się z Mentzenem w Warszawie - napisał Ryszard Petru na X (Twitterze) nawiązując do wyborów parlamentarnych na jesieni. Jak obecnie wiadomo, w Warszawie "jedynką" Konfederacji będzie prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

Wpis Ryszarda Petru udostępnił na swoim profilu Szymon Hołownia, który opatrzył go komentarzem "mamy dziś dla was sporo niespodzianek" i oznaczył hashtag Trzeciej Drogi. Wszystko wskazuje na to, że lider Polski 2050 zapowiedział start byłego lidera z Nowoczesnej ze swojej listy w Warszawie. Dziś ma to zostać ostatecznie potwierdzone na konwencji Trzeciej Drogi.

Ryszard Petru chce walczyć z Mentzenem

Co ciekawe, w ostatnim czasie pojawiały się informacje jakoby Ryszard Petru miał startować w wyborach do Senatu z list opozycji w ramach paktu senackiego. Jednak jeszcze w sierpniu były lider Nowoczesnej zapowiedział, że zaoferuje start do Sejmu tam gdzie będzie startował Sławomir Mentzen.

- Chcę z nim walczyć - twarzą w twarz - oświadczał Ryszard Petru.

