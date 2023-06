Mentzen kpi z Kaczyńskiego i Morawieckiego: "Związek partnerski". W tle Petru

Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Co z Mateuszem Morawieckim?

Sławomir Mentzen dowcipkuje z Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego

Jarosław Kaczyński kolejny raz obejmuje funkcję wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Za tą nominacją idą kolejne zmiany - wiadomo już ze stanowiskami zastępców premiera żegnają się: Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Henryk Kowalczyk i Piotr Gliński. W rządzie Zjednoczonej Prawicy znów będziemy mieli zatem nietypowy układ. Chodzi o relacje na linii Mateusz Morawiecki - Jarosław Kaczyński. Do sprawy w swoim stylu - z nutką ironii - odniósł się Sławomir Mentzen. - Czyli Morawiecki będzie szefem Kaczyńskiego w rządzie, a Kaczyński szefem Morawieckiego w PiSie. Panowie będą żyli ze sobą w bardzo dziwnej relacji. Mamy chyba pierwszy w Polsce związek partnerski - dowcipkował lider Konfederacji, co nie spodobało się części internautów. W odwecie zaczęli oni przypominać debatę Sławomira Mentzena z Ryszardem Petru.

Ryszard Petru znokautował Sławomira Mentzena? Bezwzględne komentarze

Wielu obserwatorów sceny politycznej uważa, że Ryszard Petru "mocno przejechał się" po liderze Konfederacji. "Sławku po tym wpetru od Ryszarda to musisz być bardzo zmentzony" - szydził jeden z użytkowników Twittera. "To Pan żyje po wczorajszym", "Po wczorajszym widać, jak bardzo nie dajesz rady pod presja, zostań na TikToku", "Pozbierałeś się już po debacie z Ryśkiem 6 Króli?" - dopytywali zaczepnie inni internauci. Niektórzy twierdzą nawet, że to początek końca wielkiej kariery Sławomira Mentzena. "Po wczorajszym gongu i nokaucie od Rysia Petru nic już nie będzie takie samo, jeśli chodzi o postrzeganie Pana osoby. Blamaż, katastrofa i kompromitacja" - stwierdził inni użytkownik Twitetra, nawiązując najpewniej do "wyczynu" polskich piłkarzy w meczu z Mołdawią.

