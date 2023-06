i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, Art Service/Super Express Kaczyński, Morawiecki

rewolucja w rządzie!

Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Co z Mateuszem Morawieckim?

Powiedzieć, że mamy do czynienia z rewolucją, to nie powiedzieć nic! Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, w środę o godz. 12 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Nie będą to bynajmniej zmiany kosmetyczne! Ze stanowiskiem pożegnać wicepremierów żegnają się: Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk. Do rządu na stanowisko wicepremiera powraca natomiast Jarosław Kaczyński. Co w tej sytuacji z premierem Mateuszem Morawieckim? Czy szef rządu ma się czego obawiać?