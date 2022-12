Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Ryszard Czarnecki ma za sobą ciężkie chwile: Dwie noce trudne. Teraz lepiej

Ryszard Czarnecki od lat uprawia sport. Jest miłośnikiem pływania, biegania po parku, ale też gimnastyki. Patrząc na europosła można powiedzieć, że jest okazem zdrowia i nic mu nie dolega. Zawsze wesoły, uśmiechnięty, a do tego pochłonięty pracą, udzielający wywiadów. Jednym słowem wszędzie go pełno. Niestety, także i Ryszarda Czarneckiego dopadły kłopoty zdrowotne. Polityk w rozmowie z "Super Expressem" zapytany o obecny stan i kondycje bez owijania w bawełnę przyznał wprost, że dopadły go problemy: - Dwie noce trudne. Teraz lepiej - przekazał krótko.

Zabiegany europoseł Czarnecki

W końcu Czarnecki się nie oszczędza i cały czas działa na najwyższych obrotach. Intensywna praca, zabieganie i wieczny pęd, którego w polityce jest bardzo wiele, niestety może się odbić na zdrowiu każdego, nawet najbardziej wysportowanego i aktywnego. Dlatego tak ważne jest zachowanie balansu i pamiętanie o odpoczynku. A tego w życiu polityka być może zabrakło. Najważniejsze jest jednak to, że jak sam przekazał: teraz jest już lepiej.

