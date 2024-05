Rydzyk nie wytrzymał i wypalił to wprost do Tuska! szok

Premier Donald Tusk na otwartym spotkaniu z mieszkańcami Białegostoku rozmawiał m. in. o kwestiach bezpieczeństwa na granicy oraz problemach województwa podlaskiego. W pewnym momencie jedna z mieszkanek zadała mu pytanie o państwowe dotacje dla jednej z lokalnych rozgłośni radiowych. Wspomniała przy tym, że stacja propagująca wartości religijne utrzymuje się zaledwie ze składek wiernych Kościoła prawosławnego. W swojej odpowiedzi premier przekonywał, że nie jest „wrogiem religii”, lecz nawiązał również do rozgłośni O. Tadeusza Rydzyka. – Mam teraz problem, no bo myślałem o tym, żeby ograniczyć dotacje dla… nie mówię o tej rozgłośni, ale myślałem, że nie trzeba więcej publicznych pieniędzy dla rozgłośni, którymi kieruje ksiądz. Skoro zabraliśmy się za porządkowanie tych spraw i między innym państwo polskie nie będzie finansowało więcej takich imperiów jak imperium ojca Rydzyka – zapowiedział Donald Tusk. Nie spotkało się to z aprobatą samego zainteresowanego.

Tusk jest ZA czy PRZECIW migrantom? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Zwracam się do Pana, Panie Premierze, nawiązując do częstej narracji Pana i Pana grupy politycznej o „imperium ojca Rydzyka”, o rzekomym dawaniu mojej osobie ogromnych pieniędzy przez poprzedni rząd. Panie Premierze! To jest wprowadzanie w błąd słuchających Pana. My pracujemy na chwałę Bożą, dla wspólnego dobra, dla naszej Ojczyzny, rodaków, ludzi. To jest nasze powołanie i mamy obowiązek to czynić! – odpowiedział Donaldowi Tuskowi O. Tadeusz Rydzyk na antenie „Radia Maryja”. W głosie duchownego słychać było duże oburzenie, bo jego zdaniem to przejaw dyskryminacji.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka premier Donald Tusk:

– Pytam: czy obecnie w Polsce nie mamy do tego prawa? Czy jako obywatele Polski jesteśmy tego prawa pozbawieni? Pytam, Panie Premierze: dlaczego Pan nas dyskryminuje? O tych dyskryminacjach mógłbym mówić więcej, wymieniać, co Pan robił z nami już po 2007 r., w czasie pierwszych waszych rządów – dlaczego Pan dyskryminuje nas teraz? Dlaczego Pan nie mówi prawdy o nas, odbiera nam dobre imię? Do wszystkich zwracam się: nigdy nie posługujmy się kłamstwem, także w stosunku do tych, którzy nas nienawidzą – stwierdził Tadeusz Rydzyk.