Rozstrzygnęły się losy „lex pilot”. Wiadomo, jak głosowali politycy

Jak się okazało, glosowanie w sprawie „lex pilot” wygrała opozycja, dzięki czemu projekt został odroczony do 6 marca 2023 roku o godzinie 12:00. - Lex pilot odroczone! Opozycja wygrywa głosowanie na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji. Blokujemy próbę zaprogramowania przez władzę pilotów obywateli. Wysłuchanie publiczne w tej sprawie odbędzie się 6 marca – poinformował na Twitterze poseł PO Arkadiusz Marchewka. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało dziewięciu członków Komisji Cyfryzacji, przeciw było dziewięciu z nich. Decydujący okazał się głos przewodniczącego Komisji – Jana Grabca z KO. - Obywatele mają prawo wiedzieć, czego ta sytuacja dotyczy. Mają prawo w tej sprawie się wypowiedzieć i nie może być tak, że rząd na kilka miesięcy przed wyborami wprowadza tak istotny przepis – stwierdził Arkadiusz Marchewka podczas konferencji w Sejmie.

Czym jest „lex pilot”?

„Lex pilot” to nieoficjalna nazwa na przepisy z ustawy „Prawo komunikacji elektronicznej”, która wypełnia dyrektywę Unii Europejskiej „o audiowizualnych usługach medialnych”. Politycy PiS dodali do niej jednak pewne przepisy. Chodzi o to, by pierwszych pięć miejsc na liście kanałów płatnej telewizji były zajęte kolejno przez kanały: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info oraz TVP Kultura. Oznacza to, że kanały Telewizji Publicznej byłyby objęte zasadą must carry i must offer. Pierwsza z nich oznacza, że określone kanały telewizyjne muszą być obowiązkowo wprowadzone do ofert operatorów. Warto Zaznaczyć, ze obowiązuje ona w Polsce od 1995 roku. Must offer zaś uprawnia do rozprowadzania programów objętych zasadą must carry.

Sonda Co sądzisz o "lex pilot"? To dobry pomysł Jest mi obojętne To zły pomysł

Express Biedrzyckiej - dr Małgorzata BONIKOWSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

PiS traktuje publiczne pieniądze jak PRYWATNY BANKOMAT?

Europoseł Lewicy ostro o partii Kaczyńskiego! POSŁUCHAJ!