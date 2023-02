Tusk bez ogródek o Czarnku i Morawieckim. „W … im się poprzewracało”

TO JUŻ NIEBAWEM?

Donald Tusk zdaje się nie przepuszczać żadnej okazji, by wbić szpilę w rząd. Ostatnio głośno się zrobiło o konkursie organizowanym przez Ministerstwa Edukacji i Nauki pod tytułem "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania", w ramach którego ministerstwo przekazał 40 milionów złotych dla organizacji pozarządowych. Według informacji podanych w TVN24 te środki zostały przekazane częściowo na nieruchomości w Warszawie. Co więcej, w radach fundacji dofinansowych z konkursu zasadiają politycy PiS. Do tej sprawy odniósł się lider PO.

- Marzyliście kiedyś o willi albo wygodnym apartamencie? I to za darmo? Na pewno. I jest ktoś, kto spełnia takie marzenia. Pan minister Czarnek, ale tylko koleżkom z PiS-u. Właśnie w ostatnich dniach rozdał im 40 milionów waszych, publicznych pieniędzy, żeby kupili sobie właśnie takie wille i apartamenty. I dokładnie w tym samym czasie ten minister Czarnek nauczycielom błagającym o podwyżki powiedział „Jest wojna więc musimy poczekać” – wtedy były premier zaczął już wychodzić z kadru, ale wrócił, by dopowiedzieć kilka ostatnich słów. - A! premier Morawiecki zareagował: „Zamierzam podziękować za to panu ministrowi”. Wiecie, im się naprawdę w głowach poprzewracało – podsumował.

