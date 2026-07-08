Rozmowa Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Co ustalili?

Karol Nawrocki zadeklarował zamiar rozbudowy infrastruktury energetycznej NATO, aktywnie zabiegając o doprowadzenie rurociągów kończących się na granicy Niemiec Wschodnich i Zachodnich do Polski.

Prezydent odbył krótką rozmowę z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której poruszono kwestię obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski.

Polska ma trzy kluczowe cele strategiczne podczas szczytu NATO: wzmocnienie Sojuszu i solidarności, utrzymanie silnych relacji transatlantyckich (podkreślając rolę USA) oraz potwierdzenie zagrożenia płynącego ze strony Rosji.

Karol Nawrocki zadeklarował swoje zamiary dotyczące rozbudowy infrastruktury energetycznej NATO. Podkreślił, że będzie aktywnie zabiegał o doprowadzenie rurociągów, które obecnie kończą się na granicy byłych Niemiec Wschodnich i Zachodnich, do Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, prezydent poinformował o krótkiej rozmowie z byłym prezydentem USA, Donaldem Trumpem, podczas której poruszono kwestię obecności amerykańskich sił zbrojnych na terytorium Polski.

Cele Polski

Karol Nawrocki, podczas rozmowy z mediami w trakcie szczytu, podkreślił, że Polska przybyła na to wydarzenie z jasno określonymi "strategicznymi celami". Wskazał na trzy kluczowe obszary. Po pierwsze,

- Strategicznym celem Rzeczpospolitej jest oczywiście wzmocnienie Sojuszu i solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim. To dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej i Wschodniej - powiedział.

Po drugie, prezydent na znaczenie budowania i utrzymywania silnych relacji transatlantyckich jako drugiego kluczowego priorytetu dla Polski.

- Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy USA z Europą - podkreślił.

Po trzecie, jako trzecie zadanie stojące przed Polską podczas szczytu, prezydent wymienił konieczność potwierdzenia zagrożenia płynącego ze strony Rosji. Karol Nawrocki również zaakcentował zaangażowanie Polski w kwestie obronności, podkreślając wysokie wydatki kraju na ten cel oraz sumienne wywiązywanie się z zobowiązań sojuszniczych.

- Polska jest przykładowym sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów - zaznaczył, dodając, że w jego ocenie aspekt ten będzie miał istotne znaczenie w trakcie dyskusji na forum NATO.

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