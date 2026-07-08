Afery nie zaszkodziły KO? Najnowszy sondaż mówi wszystko

KO utrzymuje pozycję lidera w najnowszym sondażu z poparciem 29,1 proc., mimo wewnętrznych trudności, podczas gdy PiS traci poparcie.

Konfederacja zajmuje trzecie miejsce z poparciem 13,3 proc., a co ciekawe, Konfederacja Korony Polskiej również odnotowała znaczący wzrost do 11 poc..

Sondaż ujawnia, że KO mierzy się z wyzwaniami i kontrowersjami, takimi jak sprawa Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym oraz decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków Patriot, co budzi krytykę opozycji.

Zgodnie z badaniem IBRiS dla "Rzeczpospolitej", gdyby wybory parlamentarne odbyły się obecnie, zwycięzcą okazałaby się Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało poparcie na poziomie 29,1 procent, co, według prognoz, przełożyłoby się na 168 mandatów w przyszłym Sejmie. Wynik ten jest nieznacznie niższy niż ten zanotowany pod koniec maja.

Na drugim miejscu uplasowało się PiS, które mogło liczyć na 23,2 procent głosów respondentów. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim badaniem, gdzie partia otrzymała 25,4 procent poparcia, co obecnie dawałoby jej 136 mandatów.

Konfederacja zajęła trzecią pozycję z poparciem 13,3 procent ankietowanych (wzrost z 12,5 procent w maju), co przełożyłoby się na 72 mandaty. Co intrygujące, badanie odnotowało również 11-procentowe poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej, co stanowi wzrost o 2,2 punktu procentowego w stosunku do maja i mogłoby zapewnić jej 54 mandaty.

Lewica utrzymała swoje poparcie na niezmienionym poziomie 8,4 procent, co daje jej 30 mandatów. Poniżej progu wyborczego znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe (3,9 proc.), partia Razem (2,3 proc.), Polska 2050 (1 proc.) oraz Centrum (0,2 proc.). Istotny odsetek, bo 7,6 procent badanych, pozostaje niezdecydowany co do swojego wyboru.

Problemy KO

Ostatnie tygodnie przyniosły szereg wyzwań dla KO, która musiała zmierzyć się z kontrowersjami. Jedną z nich była sprawa Dawida Kacprzyka i jego pracy w Szpitalu Południowym. Ujawniono, że młody lekarz i radny KO miał zarobić 1,6 miliona złotych, pracując w kilku placówkach, w tym na stanowisku koordynatora SOR, którego objęcie było kwestionowane przez część środowiska medycznego. Dodatkowo, były ordynator szpitala wskazał na potencjalne nieprawidłowości, w tym zgony, które miały mieć miejsce w tej placówce.

Również rząd stanął w obliczu konieczności wyjaśnień w związku z kwestią przekazania Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Decyzja ta spotkała się ze szczególną krytyką ze strony opozycji, co wywołało debatę publiczną na temat polityki bezpieczeństwa.

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