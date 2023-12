Rozkład PiS pewny jak banku?! Duda będzie budował nową partię w kontrze do Kaczyńskiego

Andrzej Duda włączy się w "proces naprawy Rzeczpospolitej"? Tomasz Grodzki jest przekonany

Najnowsze doniesienia z Sejmu brzmią zdumiewająco! Wynika z nich bowiem, że rozkład PiS jest pewny jak w banku. Mimo że jeszcze niedawno Michał Moskal, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, przekonywał, że nowy rząd Mateusza Morawieckiego może przetrwać dłużej niż dwa tygodnie, a Marek Suski wypalił nawet, że na "150 procent" uzyska wotum zaufania, to jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że lada moment premierem zostanie Donald Tusk, a PiS czekają szumnie zapowiadane rozliczenia. Na dodatek Tomasz Grodzki w rozmowie z "SE" wyraził przekonanie, że w "proces naprawy Rzeczpospolitej" włączy się sam Andrzej Duda! Jeszcze ciekawsze są doniesienia, o których mówi Dariusz Joński.

Dariusz Joński: "Andrzej Duda będzie budował nową partię w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego"

Poseł wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej Inicjatywy Polskiej zdradza nam, o czym mówi się na sejmowych korytarzach. - Dochodzą do nas słuchy o tym, że kiedy zakończy pełnić funkcję prezydenta, Andrzej Duda będzie budował nową partię w kontrze do Jarosława Kaczyńskiego i część polityków PiS będzie tam przechodzić - mówi Dariusz Joński. - Czeka nas taki - naturalny jednak - rozkład PiS. Jesteśmy tego świadkami. I w najbliższych tygodniach będzie to bardzo widoczne - przewiduje parlamentarzysta. Jak już stracą władzę, to będzie to bardzo widoczne - dodaje na koniec.