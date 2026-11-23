Polscy śledczy definitywnie ustalili, że szczątki rosyjskich pocisków manewrujących typu CH-101 spadły na polskie miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik i Mołodycz, a wstępne ustalenia wskazują, że były to fabrycznie nowe rakiety wyprodukowane w Rosji.

Lubelska prokuratura wszczęła oficjalne śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu, a polskie MSZ zapowiedziało wezwanie ambasadora Rosji w związku z incydentem.

Zebrany materiał dowodowy dostarczył cennych informacji o potencjale wojskowym Rosji, które będą wykorzystane przez Wojsko Polskie do analizy technologii rakietowej, a także do formułowania wniosków na arenie międzynarodowej i ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Śledczy nie mają już wątpliwości, co dokładnie spadło na polskie miejscowości w nocy z czwartku na piątek. Jak poinformował prok. Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, we wszystkich trzech lokalizacjach: Nowym Lipowcu, Rudniku oraz Mołodyczu odnaleziono szczątki groźnych rosyjskich pocisków manewrujących CH-101.

Wstępne ustalenia prokuratury, o których informuje Polsat News, są porażające. Rakiety, które naruszyły nasze bezpieczeństwo, to fabrycznie nowy sprzęt. Wedle tych ustaleń wszystkie trzy pociski zostały wyprodukowane w zakładach w miejscowości Dubna w obwodzie moskiewskim w czwartym kwartale 2026 roku.

W związku z tymi wydarzeniami lubelska prokuratura wszczęła już oficjalne śledztwo. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji. To poważny zarzut - sprawcom może grozić nawet 10 lat więzienia.

Czy w zswiązaku z tym wydarzeniem ambasador Rosji zostanie wezwany?

- Ambasador Rosji będzie wezwany, ale wpierw muszą zakończyć się pewne procedury, w tym po stronie wojska i służb. Celem nie jest wezwanie dla wezwania. Będę informować - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Bezcenna wiedza dla polskiej armii

Choć mogłoby powstać wrażenie, że w tej sprawie nie będzie żadnego aktu oskarżenia, bo Federacja Rosyjska nie współpracuje, prokuratura podkreśla, że praca śledczych na miejscu zdarzenia nie poszła na marne. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie teraz przekazany do dalszego badania przez biegłych specjalistów.

- Zdobyliśmy liczne i bardzo cenne informacje o potencjale wojskowym innego państwa - przyznał prok. Marcin Kozak podczas briefingu.

Efekty pracy prokuratorów i służb mają być szczególnie przydatne dla Wojska Polskiego. Pozyskane dane o rosyjskiej technologii rakietowej pozwolą nie tylko lepiej poznać broń przeciwnika, ale dają też podstawę do formułowania określonych wniosków na arenie międzynarodowej oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za potencjalne szkody.

Czynności w Nowym Lipowcu i Rudniku zostały już zakończone, a ostatnie prace w Mołodyczu mają zostać sfinalizowane jeszcze w poniedziałek.

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