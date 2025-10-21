Rosja odpowiedziała na słowa Sikorskiego. Ławrow grzmi: "Polacy gotowi popełniać zamachy terrorystyczne"

Minister Radosław Sikorski zasugerował, że Polska może nie zagwarantować bezpieczeństwa przelotu samolotu Władimira Putina przez polską przestrzeń powietrzną, powołując się na możliwość nakazu sądowego zatrzymania samolotu w związku z nakazem aresztowania wydanym przez MTK.

Siergiej Ławrow ostro zareagował na słowa Sikorskiego, oskarżając Polskę o gotowość do popełniania "zamachów terrorystycznych" i utrudnianie przemieszczania się samolotu rosyjskiego prezydenta.

Ławrow odniósł się również do sprawy Nord Stream, twierdząc, że Polska "usprawiedliwiła zamach" na gazociąg, w związku z decyzją sądu o odmowie ekstradycji podejrzanego o sabotaż.

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w marcu 2023 roku w związku z oskarżeniami o zbrodnie wojenne, a Polska jako sygnatariusz Statutu Rzymskiego ma obowiązek współpracy z MTK.

Radosław Sikorski w rozmowie z Radiem Rodzina odniósł się do hipotetycznej sytuacji, w której prezydent Rosji Władimir Putin miałby lecieć do Budapesztu na spotkanie z Donaldem Trumpem. W kontekście spekulacji, czy samolot Putina mógłby przelecieć przez polską przestrzeń powietrzną.

- Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze - stwierdził.

Ta wypowiedź odnosi się do nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w marcu 2023 roku. Nakaz ten dotyczy Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej, oskarżonych o zbrodnie wojenne związane z bezprawnym deportowaniem ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji.

Rosyjska odpowiedź

Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, zareagował na słowa Sikorskiego z oburzeniem. Agencja RIA Nowosti cytuje Ławrowa.

- Teraz Polacy sami są gotowi popełniać zamachy terrorystyczne. Słyszałem, że pan Sikorski groził, iż bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w przestrzeni powietrznej Polski, w przypadku jego skierowania do Budapesztu na (...) szczyt z Trumpem, nie zostanie zapewnione - stwierdził.

Ławrow wyraził również przekonanie, że jeśli polski sąd zażąda zatrzymania, Warszawa utrudni swobodne przemieszczanie się samolotu rosyjskiego przywódcy.

Nakaz aresztowania MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w marcu 2023 roku. Jest to bezprecedensowa decyzja, która stawia Putina w pozycji osoby ściganej za zbrodnie wojenne. Kraj, który jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego (aktu założycielskiego MTK), ma obowiązek współpracować z Trybunałem i zatrzymać osoby objęte nakazem aresztowania, jeśli znajdą się one na jego terytorium. Polska jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego, co oznacza, że ma prawny obowiązek współpracy z MTK.

Sprawa Nord Stream

Ławrow, cytowany przez portal agencji RIA Nowosti, odniósł się również do innej kwestii, twierdząc, że Polska „usprawiedliwiła zamach na gazociąg Nord Stream”. Miał na myśli decyzję warszawskiego sądu z 17 października, który odmówił ekstradycji do Niemiec obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa. Żurawlow, ścigany europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Berlin, został zwolniony z aresztu. Niemieckie władze podejrzewają go o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku na Morzu Bałtyckim.

