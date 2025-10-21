Sikorski grzmi na temat Putina. Samolot z prezydentem Rosji na pokładzie zostanie zatrzymany?!

Planowane spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Węgrzech budzi kontrowersje, zwłaszcza w kontekście przelotu rosyjskiego prezydenta.

Szef MSZ Radosław Sikorski zabrał głos na temat możliwości zatrzymania samolotu Putina.

Dowiedz się, dlaczego Węgry są krytykowane za zaproszenie Putina i jakie mogą być konsekwencje dla relacji międzynarodowych.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski we wtorek (21 października) w Radiu Rodzina został zapytany o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

Jak wiadomo ma się ono odbyć w Budapeszcie. To wywołuje pytania, czy rosyjski prezydent mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski, w którą nie są wpuszczane rosyjskie samoloty. Czy wówczas mogłoby dojść do zatrzymania samolotu z Putinem na pokładzie?

Zapytany o to Radosław Sikorski powiedział, że: - Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze”.

Jak wiadomo Władimir Putin od 2023 roku jest objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, jako podejrzewany o popełnienie zbrodni wojennych.

Zakaz lotów dla rosyjskich samolotów nad terytorium UE

Od lutego 2025 roku zakazu lotu dla rosyjskich samolotów obowiązuje nad całym terytorium Unii Europejskiej. Stąd spekulacje, którędy Władimir Putin mógłby udać się na Węgry. Pytany o tę kwestię minister Sikorski wskazał, że do tego kraju - będącego członkiem UE - można dolecieć z Rosji np. poprzez przestrzeń powietrzną Turcji, Czarnogóry i Serbii.

Natomiast to, że członek Unii Europejskiej, jeszcze zobowiązany przez MTK, zaprasza do siebie prezydenta Putina budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją - przyznał szef MSZ.

Spotkanie Trumpa i Putina

Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina zostało zapowiedziane po tym, jak prezydenci odbyli oni rozmowę telefoniczną dzień przed spotkaniem Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie.

Rozmowy Putina z Trumpem mają nastąpić po „spotkaniu delegacji wysokiego szczebla obu krajów” w tym tygodniu. Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują „położyć kres niesławnej wojnie między Rosją a Ukrainą”.

Kilka dni temu prezydent USA przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. uzbrojenia i planowanego spotkania przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. Trump ocenił, że Putin chce zakończyć wojnę, natomiast zdaniem Zełenskiego przywódca Rosji nie jest gotowy na pokój.