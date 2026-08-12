Romanowski ukrywa się w Naddniestrzu? Sensacyjne doniesienia. Zdradził go adres na piśmie

Były wiceminister Marcin Romanowski, ścigany w głośnej sprawie Funduszu Sprawiedliwości, podjął zaskakujący krok, składając wniosek o list żelazny.

Największe zaskoczenie budzi jednak adres wskazany w dokumencie: Tyraspol, stolica separatystycznego Naddniestrza, silnie związanego z Rosją.

Odkryj, co oznacza ten tajemniczy adres dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i jakie konsekwencje może mieć ten ruch dla poszukiwanego polityka.

Romanowski w Tyraspolu? Adres znalazł się na piśmie

Do sądu wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Jak podało RMF FM, dokument miał zostać osobiście podpisany przez posła PiS.

Największe zainteresowanie budzi jednak adres wskazany w piśmie. Ma on prowadzić do Tyraspola, stolicy Naddniestrza. To separatystyczny, silnie związany z Rosją region Mołdawii, nad którym władze w Kiszyniowie nie sprawują faktycznej kontroli.

Według „Faktu” sąd potwierdził, że wniosek Romanowskiego o list żelazny rzeczywiście wpłynął.

Chce odpowiadać z wolnej stopy

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Romanowski ma deklarować gotowość do osobistego stawienia się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale pod warunkiem otrzymania listu żelaznego. Taki dokument pozwoliłby mu odpowiadać z wolnej stopy i chronił przed tymczasowym aresztowaniem na warunkach określonych przez sąd.

Nowe informacje są istotne także dlatego, że miejsce pobytu byłego wiceministra od dłuższego czasu pozostawało przedmiotem spekulacji. Jeszcze kilka dni temu pojawiały się kolejne doniesienia dotyczące tego, gdzie może przebywać. W lipcu Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na uchylenie obowiązującego wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Romanowski ścigany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski był w latach 2019–2023 wiceministrem sprawiedliwości i nadzorował Fundusz Sprawiedliwości.

Prokuratura zarzuca mu przestępstwa związane z dysponowaniem pieniędzmi z funduszu. Śledczy zarzucali mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania dotyczące konkursów i przyznawania wielomilionowych dotacji. Romanowski od początku odrzuca zarzuty i przekonuje, że sprawa ma charakter polityczny. Wobec posła wcześniej wydano list gończy, a sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.

Jeśli informacje RMF FM dotyczące adresu w Tyraspolu się potwierdzą, będzie to jeden z najbardziej konkretnych tropów dotyczących miejsca pobytu posła od wielu miesięcy.

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