Kolejny rozłam w PiS? Morawiecki może przejąć część struktur w Częstochowie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-12 10:51

Problemy PiS w Częstochowie mogą się dopiero zaczynać. Po transferach Szymona Giżyńskiego i Ryszarda Majera do środowiska Mateusza Morawieckiego ruch rozważać mają kolejni lokalni politycy. Według „Gazety Wyborczej” nawet sześciu z dziesięciu radnych PiS może przejść do Rozwoju Plus.

Mateusz Morawiecki
Autor: Super Express Mateusz Morawiecki
  • W częstochowskim PiS narasta potężny konflikt, który może doprowadzić do politycznego trzęsienia ziemi i rozłamu w lokalnych strukturach.
  • Po transferach posła i senatora, teraz nawet sześciu radnych PiS rozważa przejście do stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego.
  • Dowiedz się, kto konkretnie może zmienić polityczne barwy i jaka jest prawdziwa przyczyna narastających napięć w partii.

W częstochowskim PiS robi się coraz goręcej. Poseł Szymon Giżyński, wcześniej zawieszony w prawach członka partii, pod koniec lipca zdecydował się dołączyć do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Niedługo później do tego samego środowiska przeszedł senator Ryszard Majer. I na tym może się nie skończyć.

Nawet sześciu radnych może przejść do ludzi Morawieckiego

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, przedstawiciele Rozwoju Plus prowadzą rozmowy z kolejnymi politykami związanymi z częstochowskim PiS. Propozycje miała dostać grupa miejskich radnych. Według ustaleń dziennika zmianę politycznego otoczenia rozważa co najmniej sześciu z dziesięciu radnych PiS.

Wśród nazwisk pojawiają się przewodniczący klubu PiS w Radzie Miasta Częstochowy Paweł Ruksza, Karolina Stępień oraz były senator Artur Warzocha. Ruksza uczestniczył już w spotkaniu organizowanym przez Rozwój Plus. Ruksza, Stępień i Warzocha są obecnie radnymi Częstochowy.

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Więcej może wyjaśnić się jeszcze przed najbliższą sesją rady miasta pod koniec sierpnia.

Konflikt w częstochowskim PiS. Chodzi o Lidię Burzyńską

Za napięciem nie stoi jednak wyłącznie ogólnopolski spór wokół Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.

Według informacji „Wyborczej” część lokalnych działaczy jest niezadowolona ze sposobu kierowania strukturami przez Lidię Burzyńską. Jednym z punktów zapalnych miała być decyzja o poparciu referendum dotyczącego odwołania prezydenta Częstochowy oraz rady miasta. Rozmówcy gazety twierdzą, że stanowiska nie konsultowano wcześniej z częścią działaczy.

O napięciach w częstochowskim PiS mówiło się już wcześniej. W lipcu lokalna „Wyborcza” opisywała dezorientację działaczy i przytaczała ocenę jednego z polityków, według którego sytuacja może zakończyć się rozłamem.

Rozwój Plus stał się problemem dla PiS

Rozwój Plus powstał z inicjatywy Mateusza Morawieckiego i szybko wywołał napięcia w PiS. W połowie lipca władze partii zakazały swoim członkom działalności w politycznych stowarzyszeniach, wskazując m.in. organizację byłego premiera. Działacze dostali siedem dni na wystąpienie z takich organizacji.

Morawiecki nie zrezygnował jednak z aktywności Rozwoju Plus. Były premier podkreślał, że stowarzyszenie ma być miejscem dyskusji o przyszłości Polski i zapowiadał kontynuowanie jego działalności. Spór doprowadził później do kolejnych ruchów personalnych wokół PiS i środowiska byłego szefa rządu.

Teraz jednym z miejsc, w których polityczna rywalizacja może być szczególnie widoczna, staje się Częstochowa. Jeśli zapowiadane transfery rzeczywiście dojdą do skutku, lokalne struktury PiS mogą stracić znaczną część swoich samorządowców.

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