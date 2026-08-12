Defilada Wojska Polskiego pod znakiem sporu o SAFE. Rząd uderzy w Karola Nawrockiego?

Hasło tegorocznej defilady, "Polska SAFE", jest głównym punktem konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki wcześniej próbował zablokować unijny program finansowania obronności SAFE, argumentując o zagrożeniu dla suwerenności, jednak rząd znalazł drogę do jego wdrożenia i pozyskania ponad 180 mld zł.

Obie strony planują wykorzystać defiladę i towarzyszące jej wydarzenia do realizacji własnych celów politycznych. Rząd zamierza przedstawić SAFE jako konkretne źródło finansowania dla armii, podczas gdy prezydent dąży do wzmocnienia swojego wizerunku jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, próbując jednocześnie zneutralizować krytykę dotyczącą jego wcześniejszego weta.

Napięcia polityczne objawiają się w zmianach w organizacji uroczystości. Nominacje generalskie odbędą się podczas defilady w Warszawie, a nie w Pałacu Prezydenckim.

Tegoroczna defilada wojskowa, organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej z okazji Święta Wojska Polskiego, nosi hasło "Polska SAFE", co stało się źródłem kontrowersji w relacjach między rządem a Pałacem Prezydenckim. Slogan ten odnosi się do unijnego programu zakupów dla armii, którego wdrożenie w Polsce napotkało opór ze strony Prezydenta Karola Nawrockiego. Jak słyszymy w rządzie: "Pałac alergicznie reaguje na hasło defilady. Oczywiście pan prezydent jest głównym mówcą, ale to MON jest organizatorem. Hasło było oczywiście naszym pomysłem."

Geneza konfliktu o "SAFE"

Program "SAFE" stanowił jedno z kluczowych pól sporu między Pałacem Prezydenckim a obecnym rządem. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę mającą na celu wdrożenie tego mechanizmu w Polsce, argumentując, że mogłoby to prowadzić do uzależnienia polskiego bezpieczeństwa od decyzji Brukseli oraz generować długoterminowe zobowiązania finansowe. W odpowiedzi, prezydent zaproponował alternatywny projekt "Polski SAFE 0 proc.", który miał być finansowany m.in. z zysków Narodowego Banku Polskiego.

Rząd od początku określał tę propozycję jako nierealną, wskazując na brak stałych zysków NBP w ostatnich latach. Obecna kontrnarracja rządu podkreśla, że prezydent zablokował realny mechanizm finansowania, proponując w zamian rozwiązanie o niepewnych źródłach. Mimo prezydenckiego weta, rządowi udało się znaleźć drogę do wdrożenia programu. W maju Polska podpisała umowę na finansowanie w wysokości 43,7 mld euro (ponad 180 mld zł).

Strategie obu stron

Dla obozu rządzącego defilada będzie okazją do przedstawienia programu SAFE jako konkretnego źródła finansowania dla polskiej armii, przeznaczonego na systemy antydronowe, obronę przeciwlotniczą, artylerię, Tarczę Wschód oraz infrastrukturę wojskową. Przejazd sprzętu, takiego jak wozy bojowe Borsuk z Huty Stalowa Wola (jednego z głównych beneficjentów SAFE), ma symbolizować te inwestycje. Jednocześnie, jak sugerują źródła rządowe, prezydent może dążyć do "przykrycia" tematu SAFE, intensywnie budując wizerunek zwierzchnika Sił Zbrojnych. Ważny urzędnik z obozu władzy twierdzi: "Prezydent chce się pokazać jako ten, który armii coś daje. Najwyraźniej chce zgubić łatkę tego, który próbował zabrać wojsku miliardy."

W tym roku nominacje generalskie, tradycyjnie wręczane w Pałacu Prezydenckim lub Belwederze, mają odbyć się bezpośrednio podczas defilady na stołecznej Wisłostradzie. Decyzja ta, według otoczenia prezydenta, ma podnieść rangę uroczystości.

Z informacji Onetu wynika, że premier Donald Tusk może nie uczestniczyć w defiladzie w Warszawie. Zamiast tego, przewiduje się jego obecność na morskiej paradzie w Gdyni, gdzie ma wygłosić przemówienie. Co istotne, wydarzenie w Gdyni rozpocznie się pół godziny wcześniej niż defilada w stolicy, co umożliwi premierowi zabranie głosu przed wystąpieniem prezydenta Karola Nawrockiego.

W ostatnich tygodniach prezydent Nawrocki aktywnie zaznaczał swoją obecność przy Siłach Zbrojnych, wręczając sztandar 18 Stołecznej Brygadzie Obrony Terytorialnej, uczestnicząc w ćwiczeniach "Dzielny Dzik 26" w Orzyszu oraz w ceremonii przyjęcia samolotów F-35 w Łasku. Planowana jest również jego obecność na uroczystości chrztu i wodowania fregaty ORP "Wicher" w Gdyni, realizowanej w ramach programu "Miecznik". Co ciekawe, w projekt budowy fregaty zaangażowani są m.in. Brytyjczycy. Wcześniej obóz prezydencki krytykował premiera za podpisanie polsko-brytyjskiego traktatu obronnego, sugerując, że prezydent nie znał jego treści i podważając jego ratyfikację.

Odpowiedź rządu

Polityka prezydenta wobec wojska wpisuje się w szerszą strategię budowania wizerunku przywódcy silnego, zdecydowanego i bliskiego żołnierzom, dla którego bezpieczeństwo państwa jest priorytetem. Rząd, wykorzystując temat programu SAFE, dąży do podważenia tego wizerunku. Jest to dla premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dogodny pretekst do krytyki prezydenta w obszarze, który on sam uważa za swoją mocną stronę – czyli bezpieczeństwo i obronność.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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