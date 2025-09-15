Roman Giertych domaga się przyspieszenia śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości

Roman Giertych złożył pismo do Prokuratora Generalnego ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Domaga się postawienia zarzutów osobom, które pełniły kluczowe funkcje w mechanizmie nadużyć.

Wnioskuje o wyłączenie wątku finansowania kampanii reklamowych i badanie przepływów pieniędzy do „zaprzyjaźnionych mediów”.

Twierdzi, że środki funduszu były marnotrawione, zamiast wspierać ofiary przestępstw.

Giertych: „Zarzuty już powinny być postawione”

W opublikowanym na platformie X wpisie Giertych napisał, że w jego ocenie istnieją już podstawy do przedstawienia zarzutów kluczowym osobom.

Wysłałem dzisiaj pismo do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o nadzór nad postępowaniem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W moim przekonaniu istnieją już na obecnym etapie uzasadnione podstawy do przedstawienia zarzutów innym, ustalonym osobom, które pełniły w ujawnionym…— Roman Giertych (@GiertychRoman) September 15, 2025

„W moim przekonaniu istnieją już na obecnym etapie uzasadnione podstawy do przedstawienia zarzutów innym, ustalonym osobom, które pełniły w ujawnionym mechanizmie przestępczym rolę kierowniczą” – wskazał adwokat.

Zdaniem Giertycha zwłoka prokuratury w tym zakresie jest nieuzasadniona i wymaga reakcji Prokuratora Generalnego.

Wątek kampanii reklamowych

Poseł KO i mecenas złożył również wniosek o wyłączenie do odrębnego postępowania wątku finansowania kampanii reklamowych dla ówczesnej partii rządzącej. Według niego w Ministerstwie Sprawiedliwości miało dochodzić do wyznaczania pracowników, którzy pisali pochwalne teksty, a reklamy Funduszu miały być umieszczane w zaprzyjaźnionych mediach za wielomilionowe kwoty.

„Środki funduszu miały służyć wspieraniu ofiar przestępstw, a nie zaprzysiężonym mediom” – podkreślił Giertych, odnosząc się do sprawy Krzysztofa Suwarta.

Kolejny etap śledztwa?

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest jedną z największych afer ostatnich lat i dotyczy m.in. wydatkowania setek milionów złotych na projekty, które zdaniem śledczych i opinii publicznej, mogły służyć celom politycznym, a nie ofiarom przestępstw.

Cała sprawa może stać się testem dla prokuratury i nowego kierownictwa resortu sprawiedliwości. Od tempa i przejrzystości działań będzie zależeć, czy afera Funduszu Sprawiedliwości zostanie w pełni rozliczona, a opinia publiczna odzyska wiarę w to, że państwo jest w stanie skutecznie egzekwować odpowiedzialność za nadużycia na najwyższych szczeblach władzy.

