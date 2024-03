Rolnicy ze związkowcami i myśliwymi szturmują centrum stolicy. Zapowiedzieli protesty w 16 miastach

Patryk Jaki mówi o zdrowiu Zbigniewa Ziobry. Bardzo, ale to bardzo niepokojące słowa

Rolnicy i Solidarność w centrum stolicy

Protestujący, wśród których są członkowie sympatyzującej z PiS „Solidarności”, spowodowali utrudnienia w komunikacji w centrum stolicy. Do największego wybuchu niezadowolenia rolników i związkowców doszło pod Kancelarią Premiera. Rolnicy spalili opony i nie chcieli dopuścić do pożaru strażaków. Krzyczeli, że ma do nich wyjść premier Donald Tusk.

Adrian Wawrzyniak z NSZZ RI "Solidarność" podkreślił w rozmowie z PAP, że protestujący oczekują realnych działań ze strony rządu. - Na ten moment mamy tylko dobre chęci (ze strony rządu), a brakuje działań. Chcemy realizacji naszych postulatów, przede wszystkim odrzucenia Zielonego Ładu – powiedział.

Temat protestu rolników zostały poruszony podczas obrad Sejmu. - Premier Donald Tusk prowadzi rozmowy z rolnikami, Komisja Europejska zgodziła się na ustępstwa ws. Zielonego Ładu, prowadzone są rozmowy dwustronne z Ukrainą nt. wymiany handlowej - poinformował w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski.

KE wychodzi rolnikom naprzeciw

Wygląda na to, że rolnicy dopięli swego. RMF FM informuje, że Komisja Europejska w przyszłym tygodniu przedstawić ma nowe propozycje legislacyjne wychodzące naprzeciw postulatom rolników.- Będzie propozycja bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników – powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli.

W zaproponowanym pakiecie rozwiązań będzie całkowite odejście od obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów. Propozycja KE zakładała tylko częściowe zwolnienie z tego obowiązku. Rolnicy nadal będą też mogli ugorować ziemię, ale będzie to działanie dobrowolne, za co będą dodatkowo nagradzani.

W pakiecie będą też rozwiązania łagodzące rygory dotyczące stosowania płodozmianu oraz obowiązku stosowania okrywy zimowej gleby. Według RMF FM, gospodarstwa do 10 hektarów mają być z kolei wyłączone z kontroli spełniania warunków środowiskowych. W efekcie rolnicy nie będą karani za ich niespełniania.

