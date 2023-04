i Autor: Terlecki fot. Aleksander Gulczyński

Wniosek trzeba złożyć do końca kwietnia

Rodzicu! Uważaj, aby nie stracić 500 plus. Mija ważna data!

Świadczenie Rodzina 500 plus pomaga większości polskich rodzin w utrzymaniu dzieci i młodzieży. Od 1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Co to oznacza dla rodziców? – Zostało jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o świadczenie z programu. Dopełnienie formalności do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia – przypomina Marlena Maląg (59 l.), minister rodziny i polityki społecznej.