Rodzicu! Pilnuj 300 plus. Trzeba złożyć wniosek, by dostać pieniądze. 1 lipca rusza program "Dobry Start"

Start "Dobrego Startu"

Świadczenie z programu „Dobry Start”, zwane też wyprawka plus albo 300 plus dla uczniów, wypłacane jest od czterech lat. Przysługuje wszystkim uczniom w wieku od 7 do 20 lat (dzieciom niepełnosprawnym także jeszcze starszym). W sumie wypłacane jest dla 6,4 mln dzieci. ZUS przypomina, że od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o kolejne świadczenie 300 plus. - To są pieniądze, które rodzice mogą dostać raz w roku na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych - mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku. - Wypłata pieniędzy nie jest zależna od wysokości dochodu rodziny – dodaje.

Wcześniej złożony wniosek to szybsza wypłata

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Najprostszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie na telefon ze sklepów Google Play oraz App Store. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. ZUS czeka na wnioski do 30 listopada. Złożenie wniosku po tej dacie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

