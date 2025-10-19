Prezydent złożył wieniec na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podkreślając jego ofiarę dla wolności Polski w 41. rocznicę śmierci.

Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan "Solidarności", był niezłomnym duchownym, który "żył w prawdzie, dla prawdy i dla prawdy umarł", nie ulegając komunistycznej dyktaturze.

Pamięć ks. Popiełuszki uczczono w całej Polsce, m.in. w Białymstoku (skąd pochodził) oraz podczas mszy i czuwań w jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu.

W 2018 roku Sejm ustanowił 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, honorując ich rolę w obronie wiary i niepodległej Polski

Centralne obchody w Warszawie z udziałem prezydenta

W niedzielę, w 41. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w całym kraju oddano hołd jego pamięci. Centralne uroczystości odbyły się w warszawskim sanktuarium na Żoliborzu, gdzie spoczywa kapłan. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w porannej mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki, a następnie, w asyście wojskowej, złożył wieniec na płycie grobu duchownego. We wpisie na platformie X prezydent podkreślił znaczenie ofiary kapłana dla współczesnej Polski.

„Żyć w prawdzie, żyć dla prawdy i dla prawdy umrzeć – to trzy najtrudniejsze drogi. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan »Solidarności«, duchowny niezłomny, przeszedł je wszystkie. Nie uląkł się komunistycznej dyktatury i nie wycofał w godzinie próby” – napisał prezydent. „Dziś, stojąc nad Jego grobem, można tylko skłonić głowę, mówiąc - dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności” – dodał Karol Nawrocki, oddając hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Główne obchody rocznicowe zwieńczyła wieczorna msza święta celebrowana z balkonu żoliborskiego kościoła, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Po liturgii odbyło się młodzieżowe czuwanie modlitewne, podczas którego rozważano fragmenty ostatniego różańca, który bł. ks. Jerzy poprowadził w Bydgoszczy tuż przed swoją śmiercią.

Pamięć o kapelanie „Solidarności” w całej Polsce

Uroczystości nie ograniczyły się jedynie do stolicy. Pamięć o kapelanie „Solidarności” uczczono również na Białostocczyźnie, skąd pochodził. W Białymstoku delegacja NSZZ „Solidarność” złożyła kwiaty pod pomnikiem ks. Popiełuszki. Hołd oddali także wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Jego postać i ofiara życia pozostają symbolem walki o wolność, prawdę i godność człowieka w czasach komunistycznego reżimu.

„Jego życie i ofiara pozostają symbolem walki o wolność i prawdę” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Truskolaski. Z kolei wojewoda Brzozowski wskazał, że ks. Popiełuszko „wspierał robotników domagających się poszanowania ich praw, a w swoich kazaniach dodawał odwagi prześladowanym przez władze komunistyczne”. Przewodniczący podlaskiej „Solidarności” Józef Mozolewski podkreślił, że pamięć o niezłomnych kapłanach jest obowiązkiem całego narodu.

W rodzinnej parafii ks. Popiełuszki w Suchowoli odbyła się nowenna w rocznicę jego śmierci. Parafia zaprasza również do odwiedzenia odnowionej Izby Pamięci, która dokumentuje życie i działalność błogosławionego.

Kim był ks. Jerzy Popiełuszko i dlaczego jego ofiara jest ważna?

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku we wsi Okopy na Białostocczyźnie. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” stał się jej duchowym przywódcą i duszpasterzem ludzi pracy. Od 1982 roku w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odprawiał słynne Msze za Ojczyznę, które gromadziły tłumy i stały się manifestacją sprzeciwu wobec reżimu komunistycznego. Jego homilie, w których nawoływał do poszanowania prawdy i godności, były nagrywane i kolportowane w całym kraju, dając nadzieję zniewolonemu społeczeństwu.

Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 41 lat temu z powodu swojej niezłomnej postawy i wsparcia dla opozycji. Jego pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milion osób i stał się jedną z największych manifestacji antykomunistycznych w historii PRL.

W uznaniu jego męczeństwa, 6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI ogłosił ks. Popiełuszkę błogosławionym. W 2014 roku papież Franciszek ustanowił go patronem „Solidarności”. Tego samego roku rozpoczął się jego proces kanonizacyjny, związany z domniemanym cudem uzdrowienia chorego na białaczkę Francuza. Od 2018 roku, 19 października obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Express Biedrzyckiej Popiełuszko Short 02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy ksiądz Popiełuszko jest dla ciebie bohaterem? Tak Nie Trudno powiedzieć