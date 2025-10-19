- Prezydent złożył wieniec na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, podkreślając jego ofiarę dla wolności Polski w 41. rocznicę śmierci.
- Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan "Solidarności", był niezłomnym duchownym, który "żył w prawdzie, dla prawdy i dla prawdy umarł", nie ulegając komunistycznej dyktaturze.
- Pamięć ks. Popiełuszki uczczono w całej Polsce, m.in. w Białymstoku (skąd pochodził) oraz podczas mszy i czuwań w jego sanktuarium na warszawskim Żoliborzu.
- W 2018 roku Sejm ustanowił 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, honorując ich rolę w obronie wiary i niepodległej Polski
Centralne obchody w Warszawie z udziałem prezydenta
W niedzielę, w 41. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w całym kraju oddano hołd jego pamięci. Centralne uroczystości odbyły się w warszawskim sanktuarium na Żoliborzu, gdzie spoczywa kapłan. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w porannej mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki, a następnie, w asyście wojskowej, złożył wieniec na płycie grobu duchownego. We wpisie na platformie X prezydent podkreślił znaczenie ofiary kapłana dla współczesnej Polski.
„Żyć w prawdzie, żyć dla prawdy i dla prawdy umrzeć – to trzy najtrudniejsze drogi. Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan »Solidarności«, duchowny niezłomny, przeszedł je wszystkie. Nie uląkł się komunistycznej dyktatury i nie wycofał w godzinie próby” – napisał prezydent. „Dziś, stojąc nad Jego grobem, można tylko skłonić głowę, mówiąc - dziękujemy za Twoją ofiarę, bo bez niej nie byłoby naszej wolności” – dodał Karol Nawrocki, oddając hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.
Główne obchody rocznicowe zwieńczyła wieczorna msza święta celebrowana z balkonu żoliborskiego kościoła, której przewodniczył metropolita warszawski abp Adrian Galbas. Po liturgii odbyło się młodzieżowe czuwanie modlitewne, podczas którego rozważano fragmenty ostatniego różańca, który bł. ks. Jerzy poprowadził w Bydgoszczy tuż przed swoją śmiercią.
Pamięć o kapelanie „Solidarności” w całej Polsce
Uroczystości nie ograniczyły się jedynie do stolicy. Pamięć o kapelanie „Solidarności” uczczono również na Białostocczyźnie, skąd pochodził. W Białymstoku delegacja NSZZ „Solidarność” złożyła kwiaty pod pomnikiem ks. Popiełuszki. Hołd oddali także wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Jego postać i ofiara życia pozostają symbolem walki o wolność, prawdę i godność człowieka w czasach komunistycznego reżimu.
„Jego życie i ofiara pozostają symbolem walki o wolność i prawdę” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Truskolaski. Z kolei wojewoda Brzozowski wskazał, że ks. Popiełuszko „wspierał robotników domagających się poszanowania ich praw, a w swoich kazaniach dodawał odwagi prześladowanym przez władze komunistyczne”. Przewodniczący podlaskiej „Solidarności” Józef Mozolewski podkreślił, że pamięć o niezłomnych kapłanach jest obowiązkiem całego narodu.
W rodzinnej parafii ks. Popiełuszki w Suchowoli odbyła się nowenna w rocznicę jego śmierci. Parafia zaprasza również do odwiedzenia odnowionej Izby Pamięci, która dokumentuje życie i działalność błogosławionego.
Kim był ks. Jerzy Popiełuszko i dlaczego jego ofiara jest ważna?
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 roku we wsi Okopy na Białostocczyźnie. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” stał się jej duchowym przywódcą i duszpasterzem ludzi pracy. Od 1982 roku w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odprawiał słynne Msze za Ojczyznę, które gromadziły tłumy i stały się manifestacją sprzeciwu wobec reżimu komunistycznego. Jego homilie, w których nawoływał do poszanowania prawdy i godności, były nagrywane i kolportowane w całym kraju, dając nadzieję zniewolonemu społeczeństwu.
Ks. Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”, został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 41 lat temu z powodu swojej niezłomnej postawy i wsparcia dla opozycji. Jego pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milion osób i stał się jedną z największych manifestacji antykomunistycznych w historii PRL.
W uznaniu jego męczeństwa, 6 czerwca 2010 roku papież Benedykt XVI ogłosił ks. Popiełuszkę błogosławionym. W 2014 roku papież Franciszek ustanowił go patronem „Solidarności”. Tego samego roku rozpoczął się jego proces kanonizacyjny, związany z domniemanym cudem uzdrowienia chorego na białaczkę Francuza. Od 2018 roku, 19 października obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.
