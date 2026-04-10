Rocznica katastrofy smoleńskiej. Wśród zniczy i kwiatów Gliński oddał hołd

Weronika Fakhriddinova
2026-04-10 20:35

W ciszy i skupieniu Piotr Gliński oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Były minister pojawił się przy pomniku, złożył kwiaty i na chwilę zatrzymał się w zadumie. To jeden z bardziej symbolicznych obrazów tegorocznych obchodów 16. rocznicy tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.

Piotr Gliński składa kwiaty w rocznicę katastrofy smoleńskiej
  • W Warszawie odbyły się obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
  • Piotr Gliński złożył hołd ofiarom, składając kwiaty pod pomnikiem.
  • Uroczystość miała podniosły charakter, skupiając się na pamięci i zadumie.
  • Dowiedz się więcej o tym, jak uczczono pamięć ofiar.

Gliński oddał hołd ofiarom

Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej trwały przez cały dzień w Warszawie. Wśród osób, które pojawiły się, by upamiętnić ofiary tragedii, był także Piotr Gliński. Polityk złożył kwiaty pod pomnikiem i przez chwilę trwał w milczeniu przy zniczach oraz wieńcach.

Zdjęcia z tego momentu pokazują powagę i skupienie, które towarzyszyły uroczystości. Nie było tu miejsca na polityczne gesty czy publiczne deklaracje. Na pierwszy plan wysunęła się pamięć o tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku.

Wśród wieńców i zniczy

„Tutaj jest ciało, a dziadek jest w niebie”. Wzruszające wyznanie Wassermann

Fotografie pokazują Glińskiego na tle pomnika, otoczonego biało-czerwonymi wiązankami i rzędami zniczy. Widać moment składania kwiatów, ale także chwilę zatrzymania i refleksji. To właśnie takie obrazy najmocniej budują atmosferę rocznicy, spokojnej, poważnej i pełnej symboli. W Warszawie przez cały dzień odbywały się uroczystości związane z rocznicą katastrofy smoleńskiej. Dla wielu uczestników to nie tylko element kalendarza państwowych obchodów, ale przede wszystkim moment osobistej pamięci i zadumy.

16 lat od katastrofy smoleńskiej

Katastrofa smoleńska pozostaje jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń we współczesnej historii Polski. W katastrofie samolotu Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz przedstawiciele elit państwowych, wojskowych i społecznych.

Każda kolejna rocznica przywołuje emocje, wspomnienia i obrazy, które dla wielu wciąż pozostają żywe. Tegoroczne obchody również miały podniosły charakter, a gesty takie jak złożenie kwiatów przez Piotra Glińskiego stały się częścią tego wspólnego upamiętnienia.

Symboliczny moment rocznicy

W takich chwilach najmocniej wybrzmiewa nie polityka, lecz pamięć. Zdjęcia z uroczystości pokazują prosty, ale wymowny gest: kwiaty, znicze i ciszę. To właśnie one najlepiej oddają charakter obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej.

PROF. SADURA OSTRZEGA! Wyborcy stają się KIBOLAMI | EXPRESS BIEDRZYCKIEJ
Czy politycy powinni uczestniczyć w obchodach rocznicy katastrofy smoleńskiej?
PIOTR GLIŃSKI
KATASTROFA SMOLEŃSKA