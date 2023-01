Robert Mazurek w mocnych słowach do Tadeusza Cymańskiego. "Nic Pan nie zrobił!"

Kim jest Michał Moskal, bliski człowiek Kaczyńskiego? To on zaręczył się w kopalni Bogdanka

Polityk i jeden z założycieli i liderów Solidarnej Polski Tadeusz Cymański był gościem audycji w radiu RMF FM prowadzonej przez Roberta Mazurka. W audycji prowadzący redaktor Robert Mazurek postanowił poruszyć kwestię działalności posła Cymańskiego w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi.

"Wie Pan ile wynosi w tej chwili zasiłek dla osoby, która opiekuje się osobą niepełnosprawną? 2 119 złotych (...). Co pan zrobił, panie pośle przez te ostatnie 7 lat w Sejmie żeby pomóc opiekunom niepełnosprawnych i niepełnosprawnym? Jest pan w zespole. Co oprócz ronienia łez zrobił pan dla ludzi?" - zapytał Robert Mazurek.

Wymiana zdań między Cymańskim a Mazurkiem. "Nic pan nie zrobił!"

"W tej sprawie nie jestem aktywnym posłem" - odparł Tadeusz Cymański. Ta odpowiedź nie spodobała się prowadzącemu audycję. "Czyli nic pan nie zrobił. Dziękuje serdecznie. To przynajmniej szczera odpowiedź" - podsumował Mazurek.

Poseł Tadeusz Cymański próbował się bronić podkreślając, że należy do wielu ugrupowań a ma tylko 24 godziny. "To po co się Pan zapisywał?" - zapytał ironicznie Robert Mazurek. Tadeusz Cymański odparł, że działa w innych kwestiach - m.in. w finansach publicznych.

🎥 Co Tadeusz @CymanskiPL (klub @pisorgpl, @SolidarnaPL), członek Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, zrobił dla osób z niepełnosprawnościami? Cymański w #RozmowaRMF: nie jestem aktywnym członkiem tego zespołu @RMF24pl pic.twitter.com/L1lHR279CE— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) January 16, 2023

