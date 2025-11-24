Robert Biedroń zrobił przytyk do Szymona Hołowni. Nie gryzł się w język!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-24 10:30

Europoseł i współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń skomentował przejęcie roli marszałka Sejmu przez Włodzimierza Czarzastego. Przy okazji wbił szpilę jego poprzednikowi, Szymonowi Hołowni. Polityk odniósł się także do inicjatyw pokojowych dotyczących Ukrainy.

Robert Biedroń

i

Autor: ŁUKASZ GĄGULSKI/ SUPER EXPRESS Robert Biedroń
  • Robert Biedroń uważa Włodzimierza Czarzastego za idealnego kandydata na marszałka Sejmu, który zapewni dialog i przestrzeganie konstytucji.
  • Biedroń przewiduje, że Czarzasty będzie silnym marszałkiem, pilnującym, by parlamentarzyści skupili się na pracy, a nie na polityce szkodzącej Polsce.
  • Europoseł proponuje, by Polska zorganizowała w Warszawie szczyt pokojowy dla Ukrainy, podkreślając rolę kraju w negocjacjach.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, Robert Biedroń wyraził przekonanie, że Włodzimierz Czarzasty byłby lepszym marszałkiem niż Szymon Hołownia. Po krótkim namyśle odpowiedział twierdząco na to pytanie, co stoi w kontraście do wyników sondy na radiozet.pl, gdzie 53% głosujących było odmiennego zdania.

Polityk podkreślił, że "skończyły się czasy płakania nad konstytucją", wbijając tym samym szpilę Szymonowi Hołowni. Według niego nastał okres, w którym konstytucja będzie przestrzegana i wdrażana w życie. Opisał Włodzimierza Czarzastego jako "gołąbka pokoju", osobę o "bardzo dobrym sercu", pragnącą dialogu i współpracy, jednak zawsze w zgodzie z regułami gry. Europoseł ocenił, że nowy marszałek Sejmu "będzie pilnował tego, żeby parlamentarzyści w końcu i nareszcie wzięli się do pracy, a nie uprawiali prorosyjską politykę czy politykę szkodzącą racji stanu Polski". W opinii Biedronia, będzie to "silny marszałek".

Szczyt pokojowy dla Ukrainy

Robert Biedroń odniósł się również do kwestii negocjacji pokojowych w sprawie Ukrainy. Z zadowoleniem przyjął informację o podróży premiera do Luandy, gdzie mają być kontynuowane rozmowy. Wyraził nadzieję, że Polska, która "przez długi czas prosiła o miejsce przy stole, a nie usiadła przy tym stole", dzięki temu wyjazdowi "usiądzie i nie da się wypchnąć".

Joanna Scheuring-Wielgus oceniła Włodzimierza Czarzastego jako marszałka Sejmu. Padło porównanie do Witek

Europoseł uważa, że to Unia Europejska powinna przewodzić dyskusjom na temat Ukrainy, a nie Stany Zjednoczone, które w jego ocenie "robią coraz mniej, a nie coraz więcej". Robert Biedroń idzie o krok dalej, proponując, aby Polska zorganizowała w Warszawie szczyt na rzecz Ukrainy, gdzie prowadzone byłyby negocjacje. Podkreślił, że "Polska powinna być symbolem tych negocjacji, bo kto, jak nie Polska?! My walczymy za ich wolność i za naszą wolność". W jego ocenie, panuje obecnie "atmosfera, żeby ponad podziałami zaproponować negocjacje, żeby toczyły się w Warszawie, w Polsce", a "wiele krajów naszego regionu się przyłączy i czeka na tę inicjatywę".

