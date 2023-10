Robert Bąkiewicz nie zostanie posłem? Wiele na to wskazuje

Kto by się spodziewał?

Wynik Roberta Bąkiewicza w wyborach 2023

Bąkiewicz jest jednym ze bardziej kontrowersyjnych polityków tzw. skrajnej prawicy. Założyciel Marszu Niepodległości kandydował w wyborach z ostatniego miejsce na liście PiS w okręgu nr 17. Według danych PKW ( na godz. 16) narodowiec otrzymał 4 354 głosów. To najpewniej za mało, aby uzyskać mandat poselski. Znacznie lepsze wyniki od niego uzyskało aż ośmiu innych kandydatów PiS z tej samej listy. Najlepszy wynik w Radomiu i okolicach przypadł posłowi Markowi Suskiemu (65 l.) – lokomotywie wyborczej partii Jarosława Kaczyńskiego (47 l.) w regionie. Suski otrzymał w wyborach co najmniej 37 853 głosów.

Kim jest Robert Bąkiewicz?

Robert Bąkiewicz w latach 2017-2022 był zaangażowany w organizację Marszu Niepodległości, a do zeszłego roku by prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Stowarzyszenia Roty Niepodległości, decyzją sądu został jednak usunięty z tej funkcji. Bąkiewicz to postać, która swoim zachowaniem i wypowiedziami niejednokrotnie budziła kontrowersje.