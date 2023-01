Rewolucyjny pomysł lekarzy: L4 na żądanie! Sami zwolnimy się z pracy

Nowe legitymacje policji. Blacha to nie wszystko! Sprawdź, jak wyglądają nowe legitymacje policjantów

Jesteśmy przed szczytem zakażeń wirusem grypy, wirusem RSV i koronawirusem. W szpitalach i przychodniach przybywa pacjentów. W kryzysowej sytuacji pojawił się pomysł, który mógłby pomóc pacjentom oraz samym lekarzom: L4 na żądanie.

– "Powinniśmy natychmiast rozpocząć dyskusję o zwolnieniach lekarskich i o tym, żeby część pacjentów, która nie musi widzieć lekarza (…), mogła z takiego zwolnienia skorzystać bez wizyty czy bez teleporady" – powiedział Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady w RFM FM. Według niego zwolnienie na 3–4 dni bez lekarza można już wziąć w niektórych krajach zachodniej Europy. – "To odciążyłoby poradnie i przychodnie" – dodał szef NRL.

Chory ma iść do lekarza

Propozycja szefa samorządu lekarskiego zaskoczyła polityków Zjednoczonej Prawicy. – Nie jestem zwolennikiem rozwiązania tego typu. Jeśli nie byłoby nawet konsultacji telefonicznej, to pomysł wydaje się nieporozumieniem – komentuje dla „Super Expressu” Tomasz Latos, lekarz, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia. – Każdy może wziąć przecież urlop na żądanie i to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli ktoś zachoruje, powinien być przebadany, albo przynajmniej powinien to z kimś skonsultować, bo być może trzeba zaordynować leki – dodaje polityk PiS.

