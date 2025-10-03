Rewolucyjne zmiany w ochronie zdrowia. Od 2026 r. sami wybierzemy lekarza i termin wizyty!

Do lekarza zapiszemy się samemu przez internet.

Sami wybierzemy placówke, lekarza i termin.

Od stycznia zmiany dotuczą m.in. kardiologii. Później obejmą inne dziedziny medycyny.

e-Rejestracja startuje od 2026 r.

Od nowego roku będzie wreszcie to, czego pacjenci oczekują. Sami wybierzemy w IKP termin wizyty, miejsce, lekarza lub konkretną placówkę. System automatycznie zaproponuje najbliższy dostępny termin, zgodny z tymi preferencjami. I pojawi się szansa na zakończenie długich kolejek w każdej poradni. Powstanie jedna, wspólna lista oczekujących dla całego kraju. Jeśli nie będzie wolnego miejsca, pacjent trafi do centralnego wykazu i zostanie zapisany na wizytę, gdy tylko zwolni się termin pasujący do jego kryteriów. Na start, czyli od stycznia system obejmie kardiologię oraz profilaktykę raka piersi i szyjki macicy, ale z czasem zostanie rozszerzony na kolejne dziedziny medycyny.

Łatwiejsze szczepienia w aptekach. Zobacz, jak zmieniają się przepisy

Ustawa czeka na decyzję Senatu i prezydenta

Wszystkie wymienione ułatwienia będą możliwe za sprawą ustawy o e-rejestracji, którą pod koniec września uchwalił Sejm i trafiła do Senatu. Gdy tylko Senat zatwierdzi nowe przepisy, ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent Karol Nawrocki (42 l.).

Do grudnia tego roku potrwa zaś trwający pilotaż e-rejestracji. Ministerstwo zdrowia zachęca podmioty medyczne o udział w pilotażu. Ponieważ wdrożenie systemy wymaga inwestycji, placówki mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wnioski do OW NFZ o udział w pilotażu można składać do 14 listopada 2025 r. Do 1 grudnia 2025 r. musi nastąpić tzw. zasilenie inicjalne e-rejestracji. Program potrwa do 31 grudnia 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja stanie się obowiązkowa na podstawie ustawy. Świadczeniodawcy będą zobowiązani do integracji swoich systemów zgodnie z przepisami wykonawczymi.