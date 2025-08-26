Łatwiejsze szczepienia w aptekach. Zobacz, jak zmieniają się przepisy

Nie tylko emeryci w Polsce zyskują nowe możliwości dbania o swoje zdrowie dzięki rozszerzeniu programu szczepień ochronnych w aptekach. Pula refundowanych szczepień dla osób dorosłych w takich placówkach rozszerzyła się między innymi o krztusiec, półpasiec i tężec. Nieodpłatnie będzie zawsze sam zastrzyk, ale już za niektóre preparaty trzeba będzie zapłacić.

Szczepienia przechodzą do aptek

Dotychczas seniorzy, chcąc się zaszczepić, musieli umawiać wizyty w przychodniach, co często wiązało się z długim oczekiwaniem i utrudnieniami logistycznymi. Teraz apteki stają się nowym miejscem realizacji szczepień finansowanych w całości lub częściowo ze środków publicznych. Wśród nich znajdują się szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom, półpaścowi czy kleszczowemu zapaleniu mózgu – chorobom, które mogą być szczególnie groźne dla seniorów. Co ważne, samo podanie szczepionki jest bezpłatne dla wszystkich, co eliminuje koszt usługi, wynoszący dotychczas kilkadziesiąt złotych.

Farmaceuci są już po odpowiednich szkoleniach

Refundacja samych preparatów zależy jednak od grupy pacjentów – seniorzy powyżej 65. roku życia mogą liczyć na darmowe szczepionki przeciwko grypie, RSV, a w niektórych przypadkach także przeciwko RSV czy pneumokokom. W całej Polsce działa już 1534 placówek, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Farmaceuci zostali już odpowiednio przeszkoleni do przeprowadzania kwalifikacji i podawania szczepionek. Eksperci przewidują, że zmiany zmiany zwiększą poziom wyszczepialności wśród dorosłych, co przełoży się na mniejszą liczbę hospitalizacji i powikłań, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Lista aptek, w których można się zaszczepić, jest dostępna na stronie internetowej pacjent.gov.pl.

Szczepienia ochronne, które mogą być finansowane ze środków publicznych i wykonywane w aptekach u osób dorosłych:

- COVID 19

-grypa

-kleszczowe zapalenie mózgu

-błonnica, tężec, ksztusiec

-pneumokoki

-półpasiec

-odra, świnka, różyczka

-wirusowe zapalenie wątroby typu A lub B

-RSV

