Rewolucja w Polsce 2050? Wiadomo, co z Hołownią!

Rada Krajowa Polski 2050 wznowi obrady, aby zdecydować o przyszłości przywództwa w partii.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproponowała współrządzenie partią z Pauliną Hennig-Kloską.

Szymon Hołownia miałby objąć honorową funkcję, otwierając drogę dla nowego, kolektywnego zarządu.

W poniedziałek wieczorem wznowione zostaną obrady Rady Krajowej Polski 2050, przerwane w piątek w nocy. Stawką jest przyszłość przywództwa w partii, a konkretnie, powtórzenie drugiej tury unieważnionych wyborów na przewodniczącego lub rozpisanie ich od nowa. Jednak przed tym kluczowym spotkaniem, do członków partii trafił list, który wywraca dotychczasowy scenariusz do góry nogami.

Rewolucyjna propozycja Pełczyńskiej-Nałęcz

Jak ujawniła Wirtualna Polska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecna ministra funduszy i polityki regionalnej, zaproponowała zupełnie nowy model przywództwa. Chodzi o współrządzenie partią razem z Pauliną Hennig-Kloską. Tę informację potwierdził w Polskim Radiu Paweł Śliz, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050.

Śliz dodał, że ten wariant będzie przedmiotem intensywnych obrad na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Krajowej. Taki ruch świadczy o próbie znalezienia kompromisowego rozwiązania po burzliwym okresie wewnętrznych wyborów, które zostały unieważnione. Nieoficjalne ustalenia Wirtualnej Polski sugerują, że propozycja Pełczyńskiej-Nałęcz była wcześniej konsultowana z jej dotychczasową rywalką, Pauliną Hennig-Kloską, co może wskazywać na próbę zbudowania silnego, dwuosobowego zarządu.

Jaka przyszłość czeka Szymona Hołownię?

Najważniejsze pytanie, które rodzi się w kontekście tej propozycji, dotyczy roli Szymona Hołowni. Lider, który od początku był twarzą i symbolem Polski 2050, mógłby zostać odsunięty od bezpośredniego zarządzania partią. Paweł Śliz rozwiał jednak wszelkie wątpliwości: gdyby scenariusz współprzewodnictwa Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski wszedł w życie, Hołownia nie straciłby wpływu na ugrupowanie.

"Prezesa honorowego Polski 2050" – taką funkcję miałby sprawować Szymon Hołownia. To rozwiązanie pozwoliłoby mu zachować autorytet i pozycję w partii, jednocześnie otwierając drogę dla nowego, bardziej kolektywnego przywództwa. Hołownia, jako Marszałek Sejmu, ma obecnie liczne obowiązki państwowe, a rola honorowego prezesa mogłaby pozwolić mu na skupienie się na nich, jednocześnie pozostając ważnym głosem w partii.

Rada Krajowa w piątek zrealizowała 7 z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członków Krajowej Komisji Wyborczej i Rewizyjnej. Ostateczne rozstrzygnięcie protestów dotyczących wyborów przewodniczącego partii ma nastąpić właśnie na poniedziałkowych obradach. Nadchodzące godziny będą kluczowe dla przyszłości Polski 2050 i pokażą, czy partia zdecyduje się na odważne, dwuosobowe przywództwo.

