Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS, zmieniającą sposób wyboru sędziów-członków Rady: będą ich wybierać wszyscy sędziowie w tajnych wyborach, a nie Sejm.

Za zmianą głosowało 232 posłów, co ma przywrócić konstytucyjne standardy i niezależność KRS poprzez oddanie wpływu środowisku sędziowskiemu.

Nowa KRS ma zapewniać reprezentację wszystkich rodzajów i szczebli sądów, od sądów rejonowych po Sąd Najwyższy i sądy administracyjne.

Przewidziano utworzenie Rady Społecznej przy KRS, która ma zwiększyć transparentność działania Rady, jednak ustawa nie skraca kadencji obecnej KRS

Najważniejsza zmiana: Sędziowie sami wybiorą członków KRS

W piątek Sejm uchwalił projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 232 posłów, przeciw było 183, a 12 wstrzymało się od głosu. Odrzucono jednocześnie wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie projektu w całości. Najważniejsza zmiana wprowadzona przez nowelizację ustawy o KRS dotyczy sposobu wyboru 15 sędziów-członków Rady – od teraz będą oni wybierani przez wszystkich sędziów w kraju, a nie jak dotychczas przez Sejm. Proces ten ma być w pełni transparentny i niezależny od władzy ustawodawczej. Organizacją bezpośrednich i tajnych wyborów zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza.

Cel nowelizacji: Przywrócenie niezależności i odpolitycznienie Rady

Jak przekonuje resort sprawiedliwości, który przygotował projekt, zmiana ma na celu przywrócenie „konstytucyjnych standardów” funkcjonowania KRS. Głównym celem, jaki przyświecał Ministerstwu Sprawiedliwości, jest odebranie politykom bezpośredniego wpływu na skład Rady i przywrócenie jej niezależności, co ma być kluczowym krokiem w reformie wymiaru sprawiedliwości. Nowe przepisy gwarantują, że w składzie Rady znajdzie się zróżnicowana reprezentacja środowiska sędziowskiego. Zapewnione ma być miejsce dla przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, wojskowych, a także sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Pozostałe zapisy i dalsze losy ustawy: Rada Społeczna i droga do Senatu

Nowelizacja wprowadza również nowy organ – Radę Społeczną, która ma działać przy KRS. Jej zadaniem będzie zapewnienie obywatelskiej i transparentnej kontroli nad działaniami Krajowej Rady Sądownictwa. Co istotne, ustawa nie przewiduje skrócenia kadencji obecnych członków KRS wybranych przez Sejm. Prace nad projektem w Sejmie przebiegały w bardzo szybkim tempie – pierwsze czytanie odbyło się w środę, a już w piątek doszło do ostatecznego głosowania. Teraz uchwalona przez posłów nowelizacja ustawy o KRS trafi pod obrady Senatu, który zdecyduje o jej dalszych losach.

