Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i dyrektor CIA John Ratcliffe spotkali się na początku tygodnia, co potwierdziła PAP w źródłach MON.

John Ratcliffe spotkał się również z ministrem-koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, który ujawnił, że rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w Europie i na świecie.

Temat rozmów szefa MON z dyrektorem CIA pozostaje niejawny, co budzi ciekawość co do ich strategicznego znaczenia. Wizyta dyrektora CIA w Polsce, który objął stanowisko w styczniu 2025 r., podkreśla wagę współpracy wywiadowczej między Polską a USA

Tajemnicza wizyta szefa CIA w Polsce

Na szczytach polskiej władzy doszło do niecodziennego i owianego tajemnicą spotkania. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do resortu obrony, na początku tygodnia w Polsce przebywał dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), John Ratcliffe. Jego wizyta nie była wcześniej publicznie zapowiadana, co jest standardową procedurą przy tego typu spotkaniach na najwyższym szczeblu wywiadowczym. Według nieoficjalnych informacji, które jako pierwsze podało RMF 24, szef CIA w Polsce spotkał się z kluczowymi postaciami polskiego rządu odpowiedzialnymi za obronność i bezpieczeństwo.

Informacje o spotkaniach potwierdził wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a także minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ten drugi uchylił rąbka tajemnicy w mediach społecznościowych. „Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa w Europie i świecie oraz podkreśliliśmy bardzo dobrą sojuszniczą współpracę służb specjalnych Polski i USA” – napisał minister Siemoniak na platformie X. Mimo to, szczegółowa tematyka rozmów pozostaje niejawna.

O czym rozmawiali polscy ministrowie z dyrektorem CIA?

Choć oficjalny komunikat jest bardzo ogólny, w kuluarach mówi się, że głównym tematem rozmów musiało być bezpieczeństwo Europy w kontekście wojny w Ukrainie oraz wymiana informacji wywiadowczych dotyczących Rosji. Polska, jako państwo frontowe NATO i kluczowy hub logistyczny dla wsparcia Ukrainy, jest strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Regularna wymiana danych wywiadowczych jest fundamentem skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, cyberatakom oraz rosyjskiej dezinformacji. Spotkanie na tak wysokim szczeblu to sygnał, że obie strony traktują te kwestie priorytetowo i dążą do zacieśnienia już i tak bliskiej kooperacji. Analitycy wskazują, że rozmowy mogły dotyczyć także oceny stabilności na wschodniej flance NATO oraz dalszych scenariuszy rozwoju konfliktu za naszą wschodnią granicą.

Kim jest John Ratcliffe, kluczowa postać w administracji Trumpa?

Wizyta dyrektora CIA ma również istotny wymiar polityczny. John Ratcliffe to postać dobrze znana w Waszyngtonie, szczególnie ze swoich bliskich relacji z Donaldem Trumpem. Urząd dyrektora CIA objął 23 stycznia 2025 roku, niedługo po inauguracji nowej prezydentury. Jednak już w latach 2020-2021, za poprzedniej kadencji Trumpa, pełnił niezwykle ważną funkcję Dyrektora Wywiadu Narodowego, nadzorując wszystkie 17 amerykańskich agencji wywiadowczych. Jego ponowne powołanie na kluczowe stanowisko w obszarze bezpieczeństwa świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim darzy go obecny prezydent USA. Wizyta tak ważnego urzędnika podkreśla strategiczne znaczenie relacji i sojusznicza współpraca Polska-USA, niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej po obu stronach Atlantyku. Dla Warszawy to jasny sygnał, że Waszyngton postrzega Polskę jako filar bezpieczeństwa w regionie i niezawodnego partnera w realizacji celów strategicznych.

