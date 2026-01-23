Morawiecki bezlitośnie do Tuska: „Twoje słowa, byku?”. Zaskakująca riposta

Mateusz Morawiecki bezlitośnie skontrował wpis Donalda Tuska o nowych samolotach LOT-u.

Były premier przypomniał archiwalne nagranie, w którym Tusk mówił o prywatyzacji LOT-u.

Co tak naprawdę powiedział Tusk o przyszłości narodowego przewoźnika?

Wpis Tuska o nowych Boeingach LOT-u

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował o rozwoju floty narodowego przewoźnika.

– Co za LOT! Kolejne trzy nowe Boeingi 737 MAX 8 już w Polsce! – napisał premier, dołączając zdjęcie samolotów Polskie Linie Lotnicze LOT.

Wpis był szeroko komentowany w sieci, zwłaszcza w kontekście roli państwa w spółkach strategicznych i obecnej kondycji LOT-u.

Riposta Morawieckiego: archiwalne nagranie Tuska

Do wpisu premiera odniósł się Mateusz Morawiecki. Były szef rządu opublikował archiwalne nagranie Donalda Tuska sprzed wielu lat, opatrując je krótkim komentarzem:

– Twoje słowa, byku?

Na nagraniu widać Tuska prezentującego stanowisko rządu w sprawie planowanych zmian ustawowych, które miały umożliwić prywatyzację PLL LOT.

„Zmiana ustawy, która umożliwi prywatyzację”

W opublikowanym materiale Donald Tusk mówi wprost o potrzebie zmiany prawa i odejściu od finansowania LOT-u z budżetu państwa.

– Podjęliśmy decyzję dotyczącą zmiany ustawy, która to zmiana powinna umożliwić nam prywatyzację PLL LOT – słyszymy na nagraniu.

„Jedyna realna alternatywa”

W archiwalnym wystąpieniu Donald Tusk wskazuje również, że sprzedaż spółki miała być rozwiązaniem długofalowych problemów finansowych narodowego przewoźnika.

Korale Senyszyn u Trzaskowskiej na WOŚP: "Bardzo dobry pomysł". Jest jedno "ale"

– To jest jedyna realna alternatywa dla scenariusza ciągle powtarzających się kłopotów – mówi.

Całość nagrania koncentruje się na ekonomicznym uzasadnieniu zmiany formy własnościowej LOT-u, wskazując prywatyzację jako sposób na uzdrowienie sytuacji w sektorze lotniczym.

Polityczny spór o LOT wraca

Publikacja nagrania przez Mateusza Morawieckiego wpisuje się w trwający spór polityczny wokół roli państwa w strategicznych spółkach. Zestawienie dzisiejszego wpisu Donalda Tuska o nowych samolotach z jego dawnymi słowami o prywatyzacji LOT-u wywołało falę komentarzy i ponownie otworzyło debatę o przyszłości narodowego przewoźnika.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w Bobrownikach

Biedrycka Expressem | 2026 01 23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.