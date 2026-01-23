Trzaskowski chwali wspólny kurs Nawrockiego i Tuska. „Jednolity przekaz jest nie do przecenienia”

Prezydent Nawrocki i premier Tusk prezentują jednolity front w kwestiach bezpieczeństwa.

Rafał Trzaskowski chwali zgodność przekazu, która umacnia pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Jasny podział kompetencji między rządem a prezydentem jest kluczowy w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Jakie konsekwencje dla Polski będzie miała ta nowa współpraca?

„Prezydent mówi jednym głosem z rządem”

Podczas konferencji prasowej w Warszawie Rafał Trzaskowski odniósł się do ostatnich wypowiedzi prezydenta po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. W jego ocenie zmiana tonu i akcentów w przekazie głowy państwa ma realne znaczenie dla pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

– Cieszy mnie to, że pan prezydent od tych ostatnich kilku dni po spotkaniu z panem premierem Donaldem Tuskiem mówi jednym głosem z polskim rządem w sprawach bezpieczeństwa i też, że jasno uznał to, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, podpisywanie ważnych zobowiązań dla Polski, to za to odpowiada rząd, bo to bardzo ważne – powiedział Trzaskowski podczas konferencji prasowej.

Prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że jasny podział kompetencji między rządem a prezydentem jest szczególnie istotny w czasie napięć międzynarodowych i wojny za wschodnią granicą Polski.

– To, że z Polski będzie tutaj płynął jednolity przekaz, jest nie do przecenienia – dodał.

Nawrocki–Tusk: polityka zagraniczna w jednym tonie

Wypowiedź Trzaskowskiego wpisuje się w szerszy kontekst debaty o tym, czy Pałac Prezydencki i rząd będą prowadzić spójną politykę zagraniczną. Po wcześniejszych sporach kompetencyjnych, szczególnie na tle relacji międzynarodowych i bezpieczeństwa, ostatnie dni przyniosły sygnały zbliżenia stanowisk.

Dla obozu rządowego kluczowe jest, by Polska występowała jako jednolity podmiot wobec sojuszników, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i relacji transatlantyckich. Trzaskowski jasno zaznaczył, że to rząd ponosi odpowiedzialność za podpisywanie zobowiązań międzynarodowych, a prezydenckie potwierdzenie tej roli ma znaczenie symboliczne i praktyczne.

