Andrzej Duda premierem? Fogiel: "Gdyby był zainteresowany, przyjmiemy to do wiadomości"

Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pytany o możliwość objęcia przez Andrzeja Dudę stanowiska premiera po zakończeniu prezydentury, wyraził wątpliwości co do zainteresowania prezydenta taką propozycją.

- Nie wiem, czy pan prezydent byłby zainteresowany – stwierdził Fogiel w rozmowie z Radiem ZET. - Gdyby był, to przyjmiemy to do wiadomości – dodał. Poseł podkreślił, że prezydent "idzie własną ścieżką" i brakuje "państwowego konceptu zagospodarowania byłych prezydentów" poza emeryturą.

Polityk zaznaczył, że obecnie w partii toczy się wewnętrzna dyskusja na temat kandydata na premiera. Zapytany o własną kandydaturę na szefa rządu, Radosław Fogiel skomentował, ze to miłe, ale "chyba nie".

W kontekście innych nazwisk, Fogiel wspomniał o Zbigniewie Boguckim, szefie Kancelarii Prezydenta, którego ceni za kompetencje i zdolności polityczne, oraz o Tobiaszu Bocheńskim, wiceprezesie PiS, który "świetnie się spełnia w PE". Poseł podkreślił także, że przed wyborem premiera PiS musi najpierw znaleźć większość w parlamencie.

- Musimy wygrać wybory, a żeby wygrać to musimy przedstawić dobrą propozycję programową - dodał.

Fogiel o Radzi Pokoju

Odnosząc się do koncepcji Rady Pokoju i obecności Władimira Putina, Radosław Fogiel, wiceszef komisji spraw zagranicznych, wyraził frustrację z powodu braku możliwości natychmiastowego aresztowania rosyjskiego prezydenta.

- Gdybym ja miał decydować, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, to Putin nie wychyliłby nosa z Kremla, bo każdy kraj, zgodnie z międzynarodowym nakazem by go aresztował. Ale nie żyjemy w idealnym świecie - stwierdził.

Radosław Fogiel zaznaczył, że koncepcja Rady Pokoju jest realizowana w ramach regulacji ONZ.

- Czy się to komu podoba, czy nie - Rosja jest członkiem ONZ, jest członkiem OBWE. Polska jest w OBWE razem z Rosją i Polska jest w ONZ razem z Rosją – dodał.

Polityk podkreślił, że choć w Radzie Pokoju zasiadają "nieciekawe" postaci, istnieje ryzyko "wykluczenia się na własną prośbę z jakiegoś gremium, gdzie istotne decyzje będą podejmowane". W kontekście Alaksandra Łukaszenki.

- Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, to oczekiwałbym, żeby stało się z nim to, co z Maduro - stwierdził.

