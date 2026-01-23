Kontrowersje wokół wyborów w Polsce 2050. Ministrowie próbowali zablokować zmianę lidera? Niebywałe doniesienia mediów

Onet ujawnił korespondencję z zamkniętego czatu bliskiego otoczenia Szymona Hołowni, sugerującą próbę zablokowania wyborów przewodniczącego Polski 2050.

Dwie minister, Marta Cienkowska i Adriana Porowska, miały dyskutować o sposobach uniemożliwienia wyborów i utrzymania Hołowni na stanowisku.

Polityczki bronią się, twierdząc, że rozmowy miały charakter prywatny i żartobliwy, jednak Rada Krajowa partii zdecydowała o powtórzeniu drugiej tury wyborów.

Poznaj szczegóły tej kontrowersyjnej sprawy i dowiedz się, jak wpłynie ona na przyszłość partii Polska 2050.

W artykule Onetu opublikowano fragmenty rozmów, które miały miejsce na czacie założonym przez Szymona Hołownię. Celem czatu, jak podano, było omówienie strategii partii na rok 2026. Do grupy zaproszono 12 zaufanych polityków, określanych mianem „szymonitów”, ze względu na ich lojalność wobec lidera. Co istotne, wśród uczestników nie było żadnego z kandydatów ubiegających się o stanowisko przewodniczącego partii.

Z ujawnionej korespondencji wynika, że szybko pojawił się pomysł storpedowania wyborów i znalezienia „furki prawnej”, aby Szymon Hołownia mógł kontynuować przewodzenie partii bez konieczności przeprowadzania wewnętrznych wyborów. Inicjatorką tej dyskusji miała być Marta Cienkowska, minister kultury. Jej wypowiedzi, cytowane przez Onet, brzmiały: „Nie da się przesunąć tych wyborów na świętego nigdy? Albo wywalić tych wszystkich cudownych walczących ze sobą kandydatów na zbity pysk?”. Na te słowa miała zareagować Adriana Porowska, wiceprzewodnicząca Polski 2050 i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pisząc: „Ogłosimy Szymona Królem”.

Obrona polityczek

Obie polityczki, Marta Cienkowska i Adriana Porowska, w swoich oświadczeniach dla Onetu podkreśliły prywatny charakter prowadzonych rozmów. Marta Cienkowska stwierdziła, że każda wewnętrzna dyskusja służy rozwojowi, szczególnie w partii przechodzącej kryzys wizerunkowy. Zaznaczyła, że swobodny język używany na czacie wynikał z nieformalnych relacji między uczestnikami i nie widzi związku między prywatnym sposobem wypowiedzi a godnością urzędu ministra.

Adriana Porowska z kolei podkreśliła, że rozmowy na prywatnej, zamkniętej grupie miały charakter nieoficjalny i nie dotyczyły działań rządu ani wykonywania obowiązków służbowych. Dodała, że sformułowanie o „ogłoszeniu Szymona królem” miało charakter żartobliwy.

Decyzje Rady Krajowej

W poniedziałek wieczorem Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję o powtórzeniu II tury wyborów na nowego szefa partii. Do 31 stycznia zmierzą się w niej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ta decyzja jest interpretowana jako próba przywrócenia transparentności i demokratycznych zasad w partii po ujawnieniu kontrowersyjnych rozmów.

Sprawa ta rzuca światło na napięcia wewnętrzne w Polsce 2050 i stawia pytania o mechanizmy podejmowania decyzji w partii oraz granice między prywatnymi rozmowami a publicznymi obowiązkami polityków.

