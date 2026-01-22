Wielka afera w Polsce 2050? Politycy planowali "przewrót" przed wyborami na przewodniczącego?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-01-22 19:13

Jeszcze przed wyborami na przewodniczącego Polski 2050, grupa polityków, w tym Marta Cienkowska, ministra kultury, dyskutowała o "planowanym przewrocie" w partii. Jak ujawnia tvn24, na komunikatorze "2026" rozważano przesunięcie elekcji, a poseł Bartosz Romowicz proponował zwołanie stacjonarnego zjazdu.

Szymon Hołownia

i

Autor: Super Express Szymon Hołownia
Polityka SE Google News
  • Grupa polityków Polski 2050, w tym stronnicy Szymona Hołowni, dyskutowała o „przewrocie” w partii i przesunięciu wyborów na przewodniczącego jeszcze przed ich pierwszą turą.
  • Plan "przewrotu" zakładał uchylenie głosowania online, zwołanie stacjonarnego zjazdu w celu wyboru przewodniczącego w ciągu 90 dni i możliwość zgłaszania nowych kandydatów.
  • Minister kultury Marta Cienkowska aktywnie nawoływała do przesunięcia wyborów, sugerując, że umożliwi to "akcję przewrót/powrót".
  • Szymon Hołownia, obecny na tajnej grupie dyskusyjnej, mógłby wrócić do gry politycznej.

Polska 2050: kulisy dyskusji o "przewrocie" 

Grupa polityków Polski 2050 jeszcze przed wyborami na przewodniczącego ugrupowania dyskutowała o przewrocie w partii i przesunięciu elekcji - podaje tvn24. Według stacji, grupa ważnych polityków Polski 2050 na początku stycznia - jeszcze przed pierwszą turą wyborów na przewodniczącego ugrupowania - już dyskutowała o konieczności ich powtórzenia i "planowanym przewrocie" w partii.

- "nie da się przesunąć tych wyborów na świętego nigdy? albo wywalić tych wszystkich cudownych walczących ze sobą kandydatów na zbity pisk?" - pytała ministra kultury Marta Cienkowska. Przekonywała, że wybory trzeba przesunąć i wzywała do obecnych na radzie krajowej, by zabrali w tej sprawie głos.

Jak ujawnia tvn24, w jednym z komunikatorów w ostatnich dniach 2025 roku powstała grupa "2026", której członkami zostali politycy polski 2050, ale nie wszyscy - głównie stronnicy Szymona Hołowni. Sam były lider partii również był na niej obecny.

Plan działania posła Romowicza

Tvn24 wskazuje, że 3 stycznia - na tydzień przed pierwszą turą wyborów w partii - poseł Bartosz Romowicz opublikował "plan działania" ws. wyborów. zakładał on uchylenie uchwały ws. głosowania online i zwołanie stacjonarnego zjazdu krajowego w celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego w ciągu 90 dni. Dopuszczałby on dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów. Romowicz wskazuje też, że Szymon Hołownia miałby ruszyć w Polskę z nową wizją w partii, co zdaniem tvn24 sugeruje, że były lider ugrupowania zamierzał wziąć udział w wyborach.

"jak na radzie krajowej przesuniesz wybory, to akcję przewrót/powrót możemy przeprowadzić na spokojnie" - napisała Cienkowska.

Reakcja polityków

Tvn24 zapytało Cienkowską i Romowicza o te kwestie. Odpowiedział tylko poseł Polski 2050, który stwierdził, że wielokrotnie publicznie opowiadał się za wyborami stacjonarnymi. - "jako prawnik przygotowałem rozwiązania prawne, które uwzględniały uwagi z tego pisma oraz zakładające organizacje do 90 dni od podjęcia uchwały wyborów stacjonarnych" - napisał. Dodał też, że jego zdaniem Hołownia mógłby utrzymać jedność środowiska i otrzymałby jego głos, jakby wystartował.

Hołownia planuje powrót?

Według informatorów tvn24, ostatnie słowa Hołowni - który problemy w partii opisuje jako wojnę między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i Pauliną Hennig-kKoską - wygląda na realizację planu "przewrót/powrót" omawianym na grupie "2026", co może sugerować, że były marszałek Sejmu chce wrócić do politycznej gry.

Sonda
Czy twoim zdaniem Polska 2050 przetrwa czy się rozpadnie?

Polecany artykuł:

Potężny konflikt w Polsce 2050! Posłanka usunięta ze stanowiska. Padły mocne sł…
EXB 1 22.01.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSKA 2050
SZYMON HOŁOWNIA
Marta Cienkowska