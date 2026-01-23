PSL proponuje powołanie nadzwyczajnej komisji ds. statusu osób najbliższych. Nie wszystkim pomysł się spodoba

PSL proponuje specjalną komisję sejmową do stworzenia ustawy o statusie osoby najbliższej, dążąc do ponadpartyjnego porozumienia.

Partia chce uniknąć polaryzacji i znaleźć rozwiązania prawne, które zadowolą wszystkie strony, włączając Prezydenta.

Prezydent RP jest gotów podpisać ustawę pomagającą w codziennych sprawach, ale sprzeciwia się zrównywaniu związków partnerskich z małżeństwem.

Posłanka Urszula Pasławska z PSL podkreśliła, że partia zainicjowała ten wniosek z uwagi na konieczność "ekstraordynarnego procedowania projektu ustawy o statusie osoby najbliższej". PSL dąży do znalezienia porozumienia ponad podziałami politycznymi, co ma być możliwe dzięki specjalnej procedurze prowadzonej przez komisję nadzwyczajną.

- Nie zależy nam na przeprowadzeniu akademickiej dyskusji, która spolaryzuje społeczeństwo, ale jako odpowiedzialna formacja, również względem zobowiązań międzynarodowych i oczekiwań społecznych, chcemy doprowadzić do tego, by ta ustawa weszła w życie – powiedziała.

Partii zależy na tym, aby komisja nadzwyczajna stała się miejscem skutecznego dialogu ze wszystkimi środowiskami reprezentowanymi w Sejmie oraz z Prezydentem. Wniosek o powołanie komisji jest obecnie w fazie zbierania podpisów.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej

Pod koniec ubiegłego roku rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił wcześniejszy projekt ustawy o związkach partnerskich. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nadał mu numer druku i zapowiedział, że Sejm zajmie się nim prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu w lutym, zaplanowanym na dni 10-13 lutego.

Projekt przewiduje, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć umowę, rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego. Umowa ta umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Stanowisko prezydenta

Szef Kancelarii Prezydenta, Paweł Szefernaker, pytany pod koniec grudnia ub.r. o ewentualne podpisanie ustawy przez Prezydenta Karola Nawrockiego, przypomniał, że Prezydent w kampanii wyborczej zapowiadał podpisanie ustawy, która będzie pomagać ludziom poprzez regulowanie statusu osoby najbliższej w codziennych sprawach, takich jak dostęp do informacji w urzędach czy dostęp do informacji medycznej. Jednakże, według Szefernakera, przyjęta przez rząd ustawa "przywileje małżeńskie przenosi na związki partnerskie".

- To nie jest ustawa o statusie osoby najbliższej, która ma przekładać pomoc Polakom, tylko jest to po prostu kwestia takiej ideologii. Nie ma zgody pana prezydenta na to, aby zrównywać małżeństwo ze związkiem partnerskim – podkreślił minister.

