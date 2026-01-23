Błaszczak bez ogródek: "Tusk jest antyamerykański, bo jest proniemiecki". Czy to cios w polskie sojusze?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-01-23 8:40

Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak postawił mocną tezę, twierdząc, że Donald Tusk jest antyamerykański, bo jest proniemiecki. Słowa te, wypowiedziane na antenie Polskiego Radia, rozpalają na nowo debatę o kierunku polskiej polityki zagranicznej. Czy zarzuty o podporządkowanie Warszawy Berlinowi kosztem relacji z Waszyngtonem mają pokrycie w faktach?

Mariusz Błaszczak, Donald Tusk

i

Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS, Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Mariusz Błaszczak, Donald Tusk
  • Mariusz Błaszczak z PiS oskarża Donalda Tuska o antyamerykanizm, motywowany proniemieckimi sympatiami.
  • Według Błaszczaka, Tusk staje po stronie Niemiec w rzekomej rywalizacji niemiecko-amerykańskiej w UE.
  • Polityk PiS ostrzega przed centralizacją UE pod dominacją Niemiec, co ma zagrażać suwerenności Polski.
  • Czy to tylko polityczna retoryka, czy realne zagrożenie dla Polski? Poznaj pełną analizę.

„Antyamerykański, bo proniemiecki”

W rozmowie na antenie PR1 Mariusz Błaszczak stwierdził, że obecna linia polityczna Donald Tusk jest sprzeczna z interesami Stanów Zjednoczonych.

– Donald Tusk w rzeczywistości jest antyamerykański, bo jest proniemiecki, bo mamy rywalizację niemiecko-amerykańską. Ta rywalizacja odbywa się na poziomie Unii Europejskiej – powiedział.

Zdaniem byłego ministra obrony narodowej, spór pomiędzy Berlinem a Waszyngtonem dotyczy nie tylko gospodarki, ale też kierunku integracji europejskiej i modelu przywództwa w UE.

Ostrzeżenie przed „scentralizowanym państwem”

Błaszczak wprost mówił o zagrożeniach, jakie według niego niesie obecny kurs Brukseli.

– Jest taka tendencja przekształcenia Unii Europejskiej w scentralizowane państwo zdominowane przez Niemcy. Ona jest skrajnie groźna dla przyszłości naszego kraju – ocenił.

Polityk PiS podkreślał, że nadmierna centralizacja może osłabić suwerenność państw członkowskich, w tym Polski, i ograniczyć ich możliwość prowadzenia samodzielnej polityki bezpieczeństwa oraz relacji transatlantyckich.

Spór o kierunek polityki zagranicznej

Wypowiedź Błaszczaka wpisuje się w narastający spór polityczny wokół relacji Polski z USA oraz roli Niemiec w Unii Europejskiej. Politycy opozycji od miesięcy zarzucają rządowi Donalda Tuska zbyt daleko idącą uległość wobec Berlina, podczas gdy obóz rządzący odpowiada, że stawia na odbudowę pozycji Polski w UE i pragmatyczną współpracę z partnerami.

Słowa Mariusza Błaszczaka z PR1 z pewnością podgrzeją tę debatę – zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa regionu i przyszłości relacji transatlantyckich. Poniżej galeria zdjęć: Mariusz Błaszczak obroniony! Opozycja przegrała głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra MON

