„Przyszła kryska na Matyska”. Czarzasty podpisał wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry

- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
- Koalicja rządowa deklaruje gotowość do zebrania wymaganych podpisów, aby formalnie uruchomić procedurę.
- Ziobrze zarzuca się 26 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.
- Czy to oznacza, że "przyszła kryska na Matyska" i były minister poniesie odpowiedzialność?
Podpis marszałka i wpis w mediach społecznościowych
Włodzimierz Czarzasty poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał wniosek dotyczący pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej.
„Przyszła kryska na Matyska” to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara – napisał na platformie X.
Do wpisu dołączył zdjęcie wniosku oraz fragment listy z podpisami. Widoczny jest na nim jego podpis oraz parafy kilku posłów klubu Lewicy.
Koalicja gotowa zebrać podpisy
Marszałek Sejmu poinformował, że dokument dotyczący odpowiedzialności konstytucyjnej został przygotowany i ma trafić do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
Czarzasty zaznaczył, że kluby koalicyjne są gotowe do zebrania ponad 115 podpisów, wymaganych do formalnego złożenia wniosku o Trybunał Stanu.
– Jest wniosek przygotowany, wczoraj potwierdziliśmy sobie z szefami wszystkich klubów koalicyjnych, że kluby są gotowe do złożenia podpisów – powiedział.
Decyzja sądu i brak pośpiechu
Marszałek zwrócił uwagę, że większość sejmowa czeka obecnie na decyzję sądu w sprawie wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiedzenie sądu w tej sprawie zostało odroczone do 5 lutego.
– Nie ma pośpiechu – podkreślał Czarzasty, wskazując, że procedura parlamentarna będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem.
Zarzuty wobec Ziobry: 26 przestępstw
Pod koniec listopada minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował marszałka Sejmu o zarzutach wobec Zbigniewa Ziobry, związanych z pełnieniem przez niego funkcji szefa MS i Prokuratora Generalnego w latach 2015–2023.
Wskazano wówczas, że przedstawione zarzuty mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, co otwiera drogę do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.
Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in.:
- kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
- wydawanie poleceń łamania prawa podwładnym,
- ingerowanie w konkursy i przyznawanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości,
- działanie na rzecz nieuprawnionych podmiotów.
Łącznie chodzi o 26 przestępstw, których miał się dopuścić były minister.
Trybunał Stanu coraz bliżej?
Złożenie podpisu przez marszałka Sejmu oraz deklaracje klubów koalicyjnych oznaczają, że procedura zmierza w kierunku formalnego uruchomienia postępowania przed Trybunałem Stanu. Ostateczne decyzje zależą jednak od dalszego biegu prac parlamentarnych oraz rozstrzygnięć sądowych.
