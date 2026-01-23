„Przyszła kryska na Matyska”. Czarzasty podpisał wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry

Weronika Fakhriddinova
2026-01-23 13:17

Czy Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu? Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał wniosek, a koalicja rządowa mobilizuje siły. To kluczowy moment dla polskiej polityki i przyszłości byłego ministra sprawiedliwości. Co może oznaczać ten ruch i jakie są dalsze kroki w procedurze postawienia przed Trybunałem Stanu?

Włodzimierz Czarzasty

i

Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
  • Koalicja rządowa deklaruje gotowość do zebrania wymaganych podpisów, aby formalnie uruchomić procedurę.
  • Ziobrze zarzuca się 26 przestępstw, w tym kierowanie grupą przestępczą i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.
  • Czy to oznacza, że "przyszła kryska na Matyska" i były minister poniesie odpowiedzialność?

Podpis marszałka i wpis w mediach społecznościowych

Włodzimierz Czarzasty poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał wniosek dotyczący pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej.

„Przyszła kryska na Matyska” to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara – napisał na platformie X.

Do wpisu dołączył zdjęcie wniosku oraz fragment listy z podpisami. Widoczny jest na nim jego podpis oraz parafy kilku posłów klubu Lewicy.

Koalicja gotowa zebrać podpisy

Marszałek Sejmu poinformował, że dokument dotyczący odpowiedzialności konstytucyjnej został przygotowany i ma trafić do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

Czarzasty zaznaczył, że kluby koalicyjne są gotowe do zebrania ponad 115 podpisów, wymaganych do formalnego złożenia wniosku o Trybunał Stanu.

– Jest wniosek przygotowany, wczoraj potwierdziliśmy sobie z szefami wszystkich klubów koalicyjnych, że kluby są gotowe do złożenia podpisów – powiedział.

Decyzja sądu i brak pośpiechu

Marszałek zwrócił uwagę, że większość sejmowa czeka obecnie na decyzję sądu w sprawie wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiedzenie sądu w tej sprawie zostało odroczone do 5 lutego.

– Nie ma pośpiechu – podkreślał Czarzasty, wskazując, że procedura parlamentarna będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem.

Zarzuty wobec Ziobry: 26 przestępstw

Pod koniec listopada minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował marszałka Sejmu o zarzutach wobec Zbigniewa Ziobry, związanych z pełnieniem przez niego funkcji szefa MS i Prokuratora Generalnego w latach 2015–2023.

Wskazano wówczas, że przedstawione zarzuty mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, co otwiera drogę do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in.:

  • kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
  • wydawanie poleceń łamania prawa podwładnym,
  • ingerowanie w konkursy i przyznawanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości,
  • działanie na rzecz nieuprawnionych podmiotów.

Łącznie chodzi o 26 przestępstw, których miał się dopuścić były minister.

Trybunał Stanu coraz bliżej?

Złożenie podpisu przez marszałka Sejmu oraz deklaracje klubów koalicyjnych oznaczają, że procedura zmierza w kierunku formalnego uruchomienia postępowania przed Trybunałem Stanu. Ostateczne decyzje zależą jednak od dalszego biegu prac parlamentarnych oraz rozstrzygnięć sądowych.

WŁODZIMIERZ CZARZASTY