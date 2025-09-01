Reparacje od Niemiec. Kaczyński ostrzega, Nawrocki apeluje

Jarosław Kaczyński: reparacje od Niemiec są możliwe, ale wymagają jedności sceny politycznej.

Prezes PiS: Polską rządzi „formacja proniemiecka”, która nie dba o polskie interesy.

Kaczyński o Niemczech: „Państwo postnazistowskie, które nie rozliczyło się z przeszłością”.

Prezydent Karol Nawrocki: bez reparacji nie będzie prawdziwego partnerstwa z Niemcami.

Apel o wsparcie rządu w walce o historyczną sprawiedliwość.

„Niemcy są państwem postnazistowskim”

Jarosław Kaczyński przekonywał, że dla Berlina brak wypłaty reparacji Polsce to powód do dumy.

– Warunkiem ich uzyskania jest jedność wszystkich poważnych sił politycznych. Dziś rządzi formacja zewnętrzna, która reprezentuje interesy niemieckie – grzmiał prezes PiS.

Były premier ocenił, że Niemcy są państwem „postnazistowskim”, bo nie rozliczyły się ze swoją przeszłością.

– Nie odrzucili jej, nie ukarali zbrodniarzy, stworzyli system, w którym mogli oni robić kariery polityczne – stwierdził, dodając, że brak reparacji dla krajów ofiar III Rzeszy jest tego dowodem.

Nawrocki na Westerplatte: „Reparacje warunkiem dobrych relacji”

Do tematu reparacji odniósł się również prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem, musimy w końcu załatwić kwestię reparacji. Domagam się ich jednoznacznie dla dobra wspólnego i przyszłości Polski – mówił.

Prezydent podkreślał, że Polska, jako kraj przyfrontowy i filar wschodniej flanki NATO, potrzebuje nie tylko bezpieczeństwa militarnego, ale także historycznej sprawiedliwości.

– Reparacje nie będą alternatywą dla amnezji. Polska potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy – dodał.

Wspólny front przeciw Niemcom?

Nawrocki zaapelował też o wsparcie rządu w kwestii reparacji.

– Wierzę, że pan premier i rząd Polski wzmocni głos prezydenta na arenie międzynarodowej i razem zbudujemy bezpieczną przyszłość – mówił.

Słowa prezydenta i prezesa PiS pokazują, że temat reparacji wraca z nową siłą – tym razem jako pole sporu nie tylko z Niemcami, ale także wewnątrz polskiej sceny politycznej.

